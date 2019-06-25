أمم إفريقيا.. بنين تحرج غانا وتنتزع نقطة غالية

Mardi 25 Juin 2019



الأناضول

- أحرج المنتخب البينيني، الثلاثاء، نظيره الغاني بتعادلهما بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بمصر.وكان المنتخب الكاميروني قد فاز في وقت سابق اليوم على غينيا بيساو بثنائية نظيفة ضمن المجموعة ذاتها.بذلك، تتصدر الكاميرون ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن غانا وبنين، وأخيرًا غينيا بيساو بلا رصيد من النقاط.جاءت بداية المباراة سريعة من جانب منتخب بنين، حيث سجل ميكايل بوتي أسرع هدف في النسخة الحالية للبطولة القارية في الدقيقة الثانية عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في الشباك.ولم يمر على هدف التقدم طويلًا، فبعدها بسبع دقائق أدرك المنتخب الغاني عن طريق أندريه أيو عندما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية زاحفة في الشباك.وتبادل الفريقان الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 42 عندما تلقى جوردان أيو كرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية في المرمى، ليخرج المنتخب الغاني متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.وتواصلت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الغاني عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو بنين من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.وشهدت الدقيقة 54 طرد جون بوي ليلعب المنتخب الغاني الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.واستغل المنتخب البينيني النقص العددي في صفوف المنافس، وأحرز بوتي الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 63.وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.