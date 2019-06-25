الحدادي: عازمون على الذهاب بعيدًا في ''كان 2019''

Mardi 25 Juin 2019
الأناضول - قال أسامة الحدادي لاعب المنتخب التونسي، إنه يتوقع أن يذهب "نسور قرطاج" بعيدًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
وفي تصريح لموقع اللجنة المنظمة للبطولة على شبكة الانترنت، أكد الحدادي "نسور قرطاج عازمون على التعويض أمام مالي في لقاء الجولة الثانية وأن تذهب تونس بعيدًا في نهائيات الكان".
وأعرب الحدادي لاعب منتخب تونس عن أسفه لشعب بلاده بعد التعادل أمس مع منتخب أنغولا بهدف لكل فريق .
وأوضح "لم ولن نلعب أسوأ من هذة المباراة، كان بالإمكان الفوز وحسم نصف مشوار التأهل والتعبير عن الوجه الحقيقي للكرة التونسية" .
واختتم الحدادي تصريحاته بالقول "مبارياتنا الودية أمام كرواتيا والعراق كنا أفضل بكثير وحققنا الفوز" .
ويتقاسم المنتخبان التونسي والأنغولي وصافة المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بفارق نقطتين خلف مالي المتصدر، بينما تتذيل موريتانيا الترتيب بلا رصيد من النقاط.
وفي تصريح لموقع اللجنة المنظمة للبطولة على شبكة الانترنت، أكد الحدادي "نسور قرطاج عازمون على التعويض أمام مالي في لقاء الجولة الثانية وأن تذهب تونس بعيدًا في نهائيات الكان".
وأعرب الحدادي لاعب منتخب تونس عن أسفه لشعب بلاده بعد التعادل أمس مع منتخب أنغولا بهدف لكل فريق .
وأوضح "لم ولن نلعب أسوأ من هذة المباراة، كان بالإمكان الفوز وحسم نصف مشوار التأهل والتعبير عن الوجه الحقيقي للكرة التونسية" .
واختتم الحدادي تصريحاته بالقول "مبارياتنا الودية أمام كرواتيا والعراق كنا أفضل بكثير وحققنا الفوز" .
ويتقاسم المنتخبان التونسي والأنغولي وصافة المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بفارق نقطتين خلف مالي المتصدر، بينما تتذيل موريتانيا الترتيب بلا رصيد من النقاط.
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