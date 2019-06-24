مصر 2019: السرايري و المالولشي لمباراة غانا و البينين

Lundi 24 Juin 2019
باب نات - أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين التونسي يوسف السرايري حكما لمباراة غانا و البينين التي تدور يوم 25 جوان 2019 لحساب المجموعة السادسة .
و يساعده في هذه المقابلة كل من التونسي أيضا يامن المالولشي حكم مساعد أول و المصري أحمد حسام الدين طه ابراهيم حكم مساعد ثاني .
و بهذا عوّل الإتحاد الإفريقي على الحكام التونسيين الخمس منذ الجولة الأولى لدور المجموعات.
و يساعده في هذه المقابلة كل من التونسي أيضا يامن المالولشي حكم مساعد أول و المصري أحمد حسام الدين طه ابراهيم حكم مساعد ثاني .
و بهذا عوّل الإتحاد الإفريقي على الحكام التونسيين الخمس منذ الجولة الأولى لدور المجموعات.
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|3
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|Quarts de Finale
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