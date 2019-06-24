مصر 2019: السرايري و المالولشي لمباراة غانا و البينين

Lundi 24 Juin 2019



باب نات

- أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين التونسي يوسف السرايري حكما لمباراة غانا و البينين التي تدور يوم 25 جوان 2019 لحساب المجموعة السادسة .و يساعده في هذه المقابلة كل من التونسي أيضا يامن المالولشي حكم مساعد أول و المصري أحمد حسام الدين طه ابراهيم حكم مساعد ثاني .و بهذا عوّل الإتحاد الإفريقي على الحكام التونسيين الخمس منذ الجولة الأولى لدور المجموعات.