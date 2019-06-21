مصر 2019: مدرب نيجيريا قلق من بوروندي في أمم إفريقيا

Vendredi 21 Juin 2019
الأناضول - أبدى الألماني جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري، قلقه من مواجهة بوروندي السبت في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر.
وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، قال روهر "لابد من احترام بوروندي، والحذر مطلوب خاصة وأنه تأهل لأمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه".
وأضاف " أطالب لاعبي فريقي بالتواضع والبقاء في الإطار الصحيح لكأس إفريقيا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز باللقب للمرة الرابعة".
وأوضح روهر "خضنا فترة إعداد قوية بدأت في نيجيريا وسط الأمطار، وواجهنا زيمبابوي وديًا، ووصلنا لمرحلة كبيرة من الانسجام، ثم وصلنا إلى مصر قبل 3 أسابيع وتأقلمنا على الأجواء".
واختتم روهر تصريحاته بالقول "زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا سيساهم في زيادة روح التنافس بالبطولة القارية".
ويسعى المنتخب النيجيري للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.
وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، قال روهر "لابد من احترام بوروندي، والحذر مطلوب خاصة وأنه تأهل لأمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه".
وأضاف " أطالب لاعبي فريقي بالتواضع والبقاء في الإطار الصحيح لكأس إفريقيا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز باللقب للمرة الرابعة".
وأوضح روهر "خضنا فترة إعداد قوية بدأت في نيجيريا وسط الأمطار، وواجهنا زيمبابوي وديًا، ووصلنا لمرحلة كبيرة من الانسجام، ثم وصلنا إلى مصر قبل 3 أسابيع وتأقلمنا على الأجواء".
واختتم روهر تصريحاته بالقول "زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا سيساهم في زيادة روح التنافس بالبطولة القارية".
ويسعى المنتخب النيجيري للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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