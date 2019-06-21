Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Tifraa Kithir  

مصر 2019: مدرب نيجيريا قلق من بوروندي في أمم إفريقيا

Vendredi 21 Juin 2019

Vendredi 21 Juin 2019
الأناضول - أبدى الألماني جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري، قلقه من مواجهة بوروندي السبت في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر.

وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، قال روهر "لابد من احترام بوروندي، والحذر مطلوب خاصة وأنه تأهل لأمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه".


وأضاف " أطالب لاعبي فريقي بالتواضع والبقاء في الإطار الصحيح لكأس إفريقيا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز باللقب للمرة الرابعة".

وأوضح روهر "خضنا فترة إعداد قوية بدأت في نيجيريا وسط الأمطار، وواجهنا زيمبابوي وديًا، ووصلنا لمرحلة كبيرة من الانسجام، ثم وصلنا إلى مصر قبل 3 أسابيع وتأقلمنا على الأجواء".

واختتم روهر تصريحاته بالقول "زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا سيساهم في زيادة روح التنافس بالبطولة القارية".

ويسعى المنتخب النيجيري للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.

  
  
     
  
festival-5dc5e0193cdc0604592374fcefaaa01f-2019-06-21 18:14:34






0 de 0 commentaires pour l'article 184376



Special can 201
    21:00 Egypte - Zimbabwe
Groupe A
  Pts J G N P DB
RD congo 0 0 0 0 0 0
Egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Zimbabwey 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P DB
Burundi 0 0 0 0 0 0
Guinee 0 0 0 0 0 0
Magagascar 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الرجوع الصيفي

الجمعة 21 جوان 2019 | 17 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:13 12:28 04:59 03:03
31°
 29° % 35 :الرطــوبة
تونــس 25°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
29°-2534°-2339°-2536°-2334°-23
  • Avoirs en devises
    13110,4

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,30906 DT        1$ =2,91207 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   334,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561139520|184376 194|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires