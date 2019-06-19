Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Nahj Elborda  

نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظر عودته

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - خضع الاعلامي نوفل الورتاني الى عملية جراحية دقيقة و نرجو له السلامة و العودة السريعة الى عمله. و قد لاحظ المتابعون ان الورتاني ترك فراغا منذ فترة سواء في قناة التاسعة او راديو موزاييك fm و يعود ذلك الى اجتهاده المستمر في تطوير برامجه التي تحظى بنسبة متابعة محترمة في مشهد اعلامي يشهد منافسة شديدة ، كما سعى الى تنويع افكاره و استضافاته سواء الفكاهية او في برنامج "ديما لاباس" ، كما تميّز بمواقفه الجريئة التي صدع بها في مناسبات كثيرة .
شفاء عاجلا لأحد فرسان الاعلام و عودة سريعة الى نشاطه .


  
  
     
  
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