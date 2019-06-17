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الملعب التونسي ينتدب لاعب المنتخب التونسي للاواسط زين الدين التواتي

Lundi 17 Juin 2019

Lundi 17 Juin 2019
وات - اعلن الملعب التونسي يوم الاثنين على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن انتدابه للاعب المنتخب التونسي للاواسط زين الدين التواتي بموجب عقد يمتد لفترة ثلاث سنوات.

ويشغل التواتي (19 عاما) مركز لاعب جناح وهو متكون في نادي سانت ايتيان الفرنسي قبل ان يلتحق خلال الموسم الماضي بفريق غرونوبل الفرنسي.


وكان فريق باردو الذي انهى يوم السبت سباق البطولة في المركز العاشر برصيد 28 نقطة نجح في وقت سابق في التعاقد مع حارس مرمى الترجي الرياضي علي الجمل (29 عاما) لمدة موسمين ومتوسط ميدان فاريا البلغاري بلال ايت مالك (23 عاما) لفترة ثلاثة مواسم الى جانب استقدام مدافع النجم الساحلي والترجي الجرجيسي سابقا بهاء الدين بن عثمان (23 عاما) بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

  
  
     
  
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