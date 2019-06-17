الملعب التونسي ينتدب لاعب المنتخب التونسي للاواسط زين الدين التواتي

Lundi 17 Juin 2019
وات - اعلن الملعب التونسي يوم الاثنين على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن انتدابه للاعب المنتخب التونسي للاواسط زين الدين التواتي بموجب عقد يمتد لفترة ثلاث سنوات.
ويشغل التواتي (19 عاما) مركز لاعب جناح وهو متكون في نادي سانت ايتيان الفرنسي قبل ان يلتحق خلال الموسم الماضي بفريق غرونوبل الفرنسي.
وكان فريق باردو الذي انهى يوم السبت سباق البطولة في المركز العاشر برصيد 28 نقطة نجح في وقت سابق في التعاقد مع حارس مرمى الترجي الرياضي علي الجمل (29 عاما) لمدة موسمين ومتوسط ميدان فاريا البلغاري بلال ايت مالك (23 عاما) لفترة ثلاثة مواسم الى جانب استقدام مدافع النجم الساحلي والترجي الجرجيسي سابقا بهاء الدين بن عثمان (23 عاما) بعقد يمتد لثلاثة مواسم.
ويشغل التواتي (19 عاما) مركز لاعب جناح وهو متكون في نادي سانت ايتيان الفرنسي قبل ان يلتحق خلال الموسم الماضي بفريق غرونوبل الفرنسي.
وكان فريق باردو الذي انهى يوم السبت سباق البطولة في المركز العاشر برصيد 28 نقطة نجح في وقت سابق في التعاقد مع حارس مرمى الترجي الرياضي علي الجمل (29 عاما) لمدة موسمين ومتوسط ميدان فاريا البلغاري بلال ايت مالك (23 عاما) لفترة ثلاثة مواسم الى جانب استقدام مدافع النجم الساحلي والترجي الجرجيسي سابقا بهاء الدين بن عثمان (23 عاما) بعقد يمتد لثلاثة مواسم.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:27
|04:59
|03:03
|
25°
|25°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|25°-18
|30°-20
|34°-22
|35°-25
|37°-28
Follow @babnet_Tunisie
(109 208) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 029) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 670) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 420) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 178) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 54 028) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 49 431) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 44 829) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 211) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 024) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 236) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 36 535) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 207) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 578) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 057) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 733) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 33 515) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 33 131) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 689) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 694) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
Par:Nouri (Switzerland )
Sur:وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته