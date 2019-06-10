الرابطة 1- نضال اللطيف يدير لقاء اتحاد بن قردان والترجي الرياضي

Lundi 10 Juin 2019



وات

- تم تعيين الحكم نضال اللطيف لادارة اللقاء المتاخر لحساب الجولة 25 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الذي سيجمع اتحاد بن قردان بالترجي الرياضي التونسي بعد غد الاربعاء بملعب بن قردان بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.ويذكر ان الترجي الرياضي كان تاكد من التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي فيما يراهن اتحاد بن قردان على انهاء البطولة في المركز الرابع المؤهل للمشاركة في كاس الاتحاد الافريقي.