نادي ساقية الزيت يفوز بكاس تونس لكرة اليد لاول مرة في تاريخه

Samedi 08 Juin 2019
وات - فاز نادي ساقية الزيت بكاس تونس لكرة اليد (رجال) بعد فوزه اليوم في قاعة رادس في الدور النهائي على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 30-29 .
وتقدم الترجي الرياضي التونسي في الشوط الاول 14-12 وهو اول لقب من نوعه لنادي ساقية الزيت في تاريخه.
وتقدم الترجي الرياضي التونسي في الشوط الاول 14-12 وهو اول لقب من نوعه لنادي ساقية الزيت في تاريخه.
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Par:mandhouj (France )
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