نادي ساقية الزيت يفوز بكاس تونس لكرة اليد لاول مرة في تاريخه

Samedi 08 Juin 2019



وات

- فاز نادي ساقية الزيت بكاس تونس لكرة اليد (رجال) بعد فوزه اليوم في قاعة رادس في الدور النهائي على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 30-29 .وتقدم الترجي الرياضي التونسي في الشوط الاول 14-12 وهو اول لقب من نوعه لنادي ساقية الزيت في تاريخه.