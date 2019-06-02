قائمة المنتخب العراقي للمباراة الودية امام نظيره التونسي يوم 7 جوان برادس

Dimanche 02 Juin 2019



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- اعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم السلوفيني سريسكو كاتانيش عن قائمة اللاعبين للمباراة الودية امام المنتخب التونسي المقررة يوم 7 جوان الجاري على ملعب رادس.وضمت القائمة جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح لحراسة المرمى واحمد ابراهيم وسعد ناطق وعدي شهاب وميثم جبار وعلاء مهاوي وسامح سعيد وضرغام اسماعيل وحسام كاظم للدفاع وامجد عطوان وحسين علي وجستن ميرام ومحمد قاسم وكرار نبيل ومازن فياض وهمام طارق لخط الوسط ومهند علي وعلاء عباس وايمن حسين للهجوم.وكان الان جيراس مدرب المنتخب التونسي وجه الدعوة ل21 لاعبا لودية المنتخب العراقي وهم فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) - معز حسن (نيس الفرنسي) - محمد دراغر (بادر بورن الألماني) - رامي البدوي (الباطن السعودي) - ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) - ديلان براون (لاغناواز البلجيكي) - علي معلول (الأهلي المصري) - نادر الغندري (واسترلو البلجيكي) - إلياس السخيري (مونبليي الفرنسي) - الفرجاني ساسي (الزمالك المصري) - بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) - يوسف المساكني (إيلين البلجيكي) - وهبي الخزري (سانت ايتيان الفرنسي) - فخر الدين بن يوسف (الاتفاق السعودي) - زاكاري القرفي (بوزن السويدي) - محمد بن فرج (أولمبيك مرسيليا) - أدريس الميزوني ( إبسويتش الأنقليزي) - نواه عبيد (أجاكس الهولندي) - أصيل الجزيري (نيس الفرنسي)- معتز الزمزمي (سترازبورغ الفرنسي)- مارك اللمطي (ليفركوزن الألماني).وتندرج المباراة في اطار تحضيرات منتخب نسور قرطاج لنهائيات كاس افريقيا للامم التي تستضيفها مصر من 21 جوان الجاري الى 19 جويلية القادم.ويلعب المنتخب التونسي في النهائيات القارية ضمن المجموعة الخامسة الى جانب مالي وانغولا وموريتانيا.