الرابطة الاولى - ثلاثة فرق على حافة النزول فمن الاقرب الى الرابطة الثانية ؟

Jeudi 23 Mai 2019



وات

- تجري يوم الاحد مقابلات الجولة 24 من بطولة الربطة المحترفة الاولى لكرة وسيكون رهانها الابرز صراع تفادي النزول بعد ان ضمن الترجي الرياضي التونسي منطقيا لقب الموسم مع تاجيل التنفيذ .وتبدو 3 فرق فقط مازالت اكثر من غيرها معنية بالنزول الى الرابطة المحترفة الثانية وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية السباق وهي الملعب القابسي (16 نقطة) و مستقبل قابس (18 نقطة) و نادي حمام الأنف (18 نقطة) .وستتنافس الاندية الثلاث من اجل تفادي احد المركزين اللذين يؤديان بصاحبيهما الى النزول.وسيكون الملعب القابسي ( 16 نقطة) صاحب المركز الاخير في حاجة لجمع 9 نقاط للبقاء عندما يستضيف في الجولة 24 يوم الاحد اتحاد تطاوين ثم نادي حمام الانف "في مباراة من ست نقاط في الجولة 25 " يوم 30 ماي الجاري لكن يبقى مصيره معلقا الى اخر جولة يوم 15 جوان عندما يتحول الى المنستير لملاقاة الاتحاد . واذا فاز على نادي حمام الانف وجمع تسع نقاط من مقابلاته الثلاث المتبقية فانه يضمن بقاءه.وسيجد مستقبل قابس ( 18 نقطة) في طريقه عقبتين هامتين عندما يتبارى يوم الاحد في سوسة مع النجم الساحلي ثم مع النادي الصفاقسي في الجولة 25 في صفاقس .وتبدو مهمته صعبة في تحقيق نتيجة ايجابية امام فريقين يتنافسان على المركز الثاني في البطولة.ويستضيف فريق الجليزة يوم 15 جوان على ميدانه شبيبة القيروان في ظرفية قد يكون حسم فيها كل شيء.وتبدو حظوظه ضئيلة جدا في تفادي النزول ويستقبل نادي حمام ( 18 نقطة) يوم الاحد اتحاد بن قردان من اجل ضمان ثلاثة نقاط لكن الاتحاد الذي اصبح يغذي طموحات التمركز ضمن الرباعي الاول في الترتيب سيستبسل في الدفاع عن حظوظه .ويجد فريق الضاحية الجنوبية نفسه بعد ذلك في رهان صعب جدا مع منافس مباشر على ميدانه عندما ينزل ضيفا على الملعب القابسي في الجولة 25 . وقد تكون مباراته الاخيرة يوم 15 جوان على ميدانه مع الملعب التونسي مفتاح البقاء اذا لم يفوت قبل ذلك في بعض النقاط.وستكون شبيبة القيروان (24 نقطة) في حاجة لثلاث نقاط على سبيل الاحتياط من 12 نقطة ممكنة من اربع مقابلات باعتبار مباراتها المتاخرة مع الترجي الرياضي التونسي لحساب الجولة 23 التي ستخوضها يوم 3 جوان المقبل.وتستقبل الشبيبة يوم الاحد النادي الصفاقسي لحساب الجولة 24 ثم تتحول في الجولة 25 يوم 30 ماي الى تونس لملاقاة النادي الافريقي ثم الى قابس للتبارى مع مستقبل قابس يوم 15 جوان في اطار الجولة الاخيرة ر/ زهو