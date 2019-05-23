الفنان أحمد الماجري يطرب سمار ليالي المالوف ببنزرت

Jeudi 23 Mai 2019
وات - حلّق مساء الأربعاء الفنان أحمد الماجري بسمار الليالي الرمضانية في مدينة بنزرت، عاليا في سماء الطرب الأصيل وذلك بمناسبة عرضه " ماما افريكا" في إطار فعاليات الدورة التأسيسية لمهرجان خميس ترنان للمالوف والموسيقى المتوسطية.
سهرة جمعت بين روعة وجمال المكان "المرسى القديم" بتاريخه ومحيطه التراثي الضارب في القدم، والإقبال الجماهيري الكبير من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، وايضا بما قدمه الفنان احمد الماجري من وصلات موسيقية وغنائية تراوحت بين إنتاجاته الشخصية الجديدة وكذلك المعروفة لدى محبي فنه، وأيضا الأغاني التراثية البنزرتية التي ألهبت، رقصا وفرحا ونشاطا، خشبة المسرح الشارعي الذي أعدته هيئة محمد موحه مدير ورئيس المهرجان وجمعية فرقة مدينة بنزرت الطرف الرئيسي المنظم للمهرجان.
وزاد روعة المكان إمتاعا، الحضور الركحي الانيق والحرفي للفنان احمد الماجري الذي لم يبخل على الجمهور المتعطش للفن واستجاب لكل طلباته وخاصة الأغنية الشهيرة من تراث بنزرت "يا سيدة يانغارة" التي كانت عنوان تميز للسهرة ومسك ختامها وسط أجواء تنشيطية أكثر من ذي قبل بمحيط المرسى القديم.
وسيكون لمحبي الطرب الأصيل والموسيقى العذبة مساء الخميس مصافحة بنزل الأندلسية مع فرقة الرشيدية مع سفيان الزايدي وسارة النويوي ونذير بواب.
وضمن باقي فقرات مهرجان خميس ترنان للمالوف والموسيقى المتوسطية يقام في سهرة غد الجمعة 24 ماي عرض موسيقي وغنائي جزائري/تونسي مع فرقة نسيم الصباح للموسيقى الأندلسية وفرقة شيوخ المالوف ببنزرت، في حين ينزل الفنان المتألق زياد غرسة ضيفا على المهرجان ومحبي الفن التونسي الأصيل مساء 25 ماي صحبة مجموعة قرطاج للمالوف والموسيقى التونسية بفضاء الحصن الإسباني.
ويسهر الجمهور مساء 26 ماي بنزل الأندلسية مع فرقة مركز الدراسات والبحوث للموسيقى العربية بمشاركة عرض مالوف-جاز لبشير الدريدي، تليها في اليوم الموالي سهرة موسيقية وغنائية اصيلة مغربية بنزل مرفه بنزرت مع مجموعة أبناء وبنات زرياب بطنجة، ثم عرض المالوفجية للفنان ماهر الهمامي، وعرض "الصلاح" لسامي بلحسن صحبة الهادي دنيا مساء 28 ماي بالحصن الإسباني.
ومن ثمة يتحول المهرجان الى فضاء سيدي سالم وحديقة المناضل أحمد صابر لتنظيم عرض " المحير" لإلياس محمود، على أن تعود سهرة ختام المهرجان مساء 30 ماي لفضاء الحصن الاسباني مع عرس الطبوع للفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة الدكتور محمد لسود وبمشاركة الفنان الجزائري عباس ريغي، والفنانة محرزية الطويل.
سهرة جمعت بين روعة وجمال المكان "المرسى القديم" بتاريخه ومحيطه التراثي الضارب في القدم، والإقبال الجماهيري الكبير من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، وايضا بما قدمه الفنان احمد الماجري من وصلات موسيقية وغنائية تراوحت بين إنتاجاته الشخصية الجديدة وكذلك المعروفة لدى محبي فنه، وأيضا الأغاني التراثية البنزرتية التي ألهبت، رقصا وفرحا ونشاطا، خشبة المسرح الشارعي الذي أعدته هيئة محمد موحه مدير ورئيس المهرجان وجمعية فرقة مدينة بنزرت الطرف الرئيسي المنظم للمهرجان.
وزاد روعة المكان إمتاعا، الحضور الركحي الانيق والحرفي للفنان احمد الماجري الذي لم يبخل على الجمهور المتعطش للفن واستجاب لكل طلباته وخاصة الأغنية الشهيرة من تراث بنزرت "يا سيدة يانغارة" التي كانت عنوان تميز للسهرة ومسك ختامها وسط أجواء تنشيطية أكثر من ذي قبل بمحيط المرسى القديم.
وسيكون لمحبي الطرب الأصيل والموسيقى العذبة مساء الخميس مصافحة بنزل الأندلسية مع فرقة الرشيدية مع سفيان الزايدي وسارة النويوي ونذير بواب.
وضمن باقي فقرات مهرجان خميس ترنان للمالوف والموسيقى المتوسطية يقام في سهرة غد الجمعة 24 ماي عرض موسيقي وغنائي جزائري/تونسي مع فرقة نسيم الصباح للموسيقى الأندلسية وفرقة شيوخ المالوف ببنزرت، في حين ينزل الفنان المتألق زياد غرسة ضيفا على المهرجان ومحبي الفن التونسي الأصيل مساء 25 ماي صحبة مجموعة قرطاج للمالوف والموسيقى التونسية بفضاء الحصن الإسباني.
ويسهر الجمهور مساء 26 ماي بنزل الأندلسية مع فرقة مركز الدراسات والبحوث للموسيقى العربية بمشاركة عرض مالوف-جاز لبشير الدريدي، تليها في اليوم الموالي سهرة موسيقية وغنائية اصيلة مغربية بنزل مرفه بنزرت مع مجموعة أبناء وبنات زرياب بطنجة، ثم عرض المالوفجية للفنان ماهر الهمامي، وعرض "الصلاح" لسامي بلحسن صحبة الهادي دنيا مساء 28 ماي بالحصن الإسباني.
ومن ثمة يتحول المهرجان الى فضاء سيدي سالم وحديقة المناضل أحمد صابر لتنظيم عرض " المحير" لإلياس محمود، على أن تعود سهرة ختام المهرجان مساء 30 ماي لفضاء الحصن الاسباني مع عرس الطبوع للفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة الدكتور محمد لسود وبمشاركة الفنان الجزائري عباس ريغي، والفنانة محرزية الطويل.
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Par:amor2 (Switzerland )
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