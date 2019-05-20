تصنيف المحترفين: ديوكوفيتش يبتعد في الصدارة رغم خسارته أمام نادال

Lundi 20 Mai 2019



وات

- ابتعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش بفارق 4410 نقاط عن الاسباني رافايل نادال في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين، اليوم الإثنين، على رغم خسارته أمامه في نهائي دورة روما للماسترز ألف نقطة امس الأحد.ووجه نادال إنذارا شديد اللهجة الى منافسيه قبل أسبوع من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، من خلال فوز صريح على الصربي 6-صفر و4-6 و6-1.وجاء تعزيز ديوكوفيتش لرصيده في الصدارة لأنه حقق نتيجة أفضل من العام الماضي في العاصمة الايطالية، في حين لم يتحرك رصيد نادال لأنه احتفظ بلقبه محرزا لقبه التاسع في روما والأول له هذا الموسم.وواصل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس تسلق سلم الترتيب وتقدم مرتبة واحدة الى السادسة بعد بلوغه نصف نهائي روما ليصبح علىمسافة قريبة من الألماني ألكسندر زفيريف صاحب المركز الخامس، علما بأن اليوناني توج بطلا لدورة مدريد في 12 الحالي.وفي صنف السيدات، صعدت التشيكية كارولينا بليسكوفا الى المركز الثاني في تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات مستفيدة من تتويجها في دورة روما، فيما عادت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس الى المركز العاشر.وتقدمت بليسكوفا، المصنفة أولى في العالم سابقا، خمس درجات على سلم الترتيب رافعة رصيدها الى 5685 نقطة، بفارق 801 نقطة عن الأولى اليابانية ناومي أوساكا التي انسحبت قبيل الدور ربع النهائي من الدورة الإيطالية بسبب إصابة في يدها.وأزاحت بليسكوفا الرومانية سيمونا هاليب التي تراجعت الى المركز الثالث بفارق 152 نقطة عن التشيكية.وكانت أوساكا ضمنت، ببلوغها ربع النهائي حيث كان من المقرر أن تواجه الهولندية كيكي برتنز، صدارة التصنيف لأسبوع جديد على الأقل، وذلك قبل انطلاق منافسات بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس الترابية في 26 ماي.من جانبها، تقدمت وصيفة البطلة في روما، البريطانية جوهانا كونتا 16 مرتبة الى المركز الـ 26، فيما تراجعت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، بطلة العامين الماضيين، ثلاث درجات الى المركز التاسع بعدما سقطت عند الحاجز الأول وخرجت من الدور الثاني على يد البيلاروسية فيكتوريا أزارناكا.وتقدمت المصنفة أولى عالميا سابقا الأميركية وليامس، مرتبة واحدة للمركز العاشر، لتعود الى مركز احتلته للمرة الأخيرة في مارس الماضي.