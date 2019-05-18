قدم: سان جيرمان يعقد موقف ديغون في الدوري الفرنسي

Samedi 18 Mai 2019
الأناضول - إبراهيم محمود - اكتسح فريق باريس سان جيرمان، السبت، ضيفه ديغون بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين للدوري الفرنسي لكرة القدم.
أحرز رباعية سان جيرمان، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والأوروغوياني إدينسون كافاني وكيليان مبابي (هدفين) في الدقيقتين 3 و4 و36 و56 من زمن اللقاء.
وفي نفس الجولة، اكتسح ليون ضيفه (كان) بأربعة أهداف نظيفة، ضمن بها ليون المركز الثالث المؤهل للدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا بعد أن وصل للنقطة 69.
ويتصدر سان جيرمان الترتيب وهو بطل المسابقة برصيد 91 نقطة، فيما تجمد رصيد ديغون عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر، وأمامه مباراة واحدة سيحاول فيها أن يتخطى (كان) صاحب المركز الثامن عشر برصيد 33 نقطة، ليحل محله ويلعب مباراة فاصلة مع ثالث الدرجة الأدنى للبقاء.
وأسفرت مباريات آخرى بنفس الجولة السبت عن، تعادل غانغون مع ضيفه نيم أولمبيك بهدفين لكل منهما، ومونبيله مع نانت بهدف لكل فريق، وفوز ستاد ريمس على بوردو بهدف نظيف، وفوز رين على ستراسبورغ بهدفين دون رد، ومارسيليا على تولوز بخمسة أهداف لهدفين.
أحرز رباعية سان جيرمان، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والأوروغوياني إدينسون كافاني وكيليان مبابي (هدفين) في الدقيقتين 3 و4 و36 و56 من زمن اللقاء.
وفي نفس الجولة، اكتسح ليون ضيفه (كان) بأربعة أهداف نظيفة، ضمن بها ليون المركز الثالث المؤهل للدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا بعد أن وصل للنقطة 69.
ويتصدر سان جيرمان الترتيب وهو بطل المسابقة برصيد 91 نقطة، فيما تجمد رصيد ديغون عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر، وأمامه مباراة واحدة سيحاول فيها أن يتخطى (كان) صاحب المركز الثامن عشر برصيد 33 نقطة، ليحل محله ويلعب مباراة فاصلة مع ثالث الدرجة الأدنى للبقاء.
وأسفرت مباريات آخرى بنفس الجولة السبت عن، تعادل غانغون مع ضيفه نيم أولمبيك بهدفين لكل منهما، ومونبيله مع نانت بهدف لكل فريق، وفوز ستاد ريمس على بوردو بهدف نظيف، وفوز رين على ستراسبورغ بهدفين دون رد، ومارسيليا على تولوز بخمسة أهداف لهدفين.
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