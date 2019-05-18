استعدادا لمونديال الصين 2019 - المنتخب التونسي في تربص تحضيري انطلاقا من 24 جوان بالمنستير

Samedi 18 Mai 2019



وات

- يدخل المنتخب التونسي لكرة السلة انطلاقا من يوم 24 جوان القادم في تربص تحضيري بمدينة المنستير استعدادا لمونديال الصين المقرر من 28 اوت الى 15 سبتمبر القادمين.وستتخلل هذا التربص الذي سيتواصل الى غاية 6 جويلية مباراتان وديتان مع منتخب رومانيا يومي 3 و5 جويلية.وفي هذا الاطار وجه المدرب الوطني ماريو بالما الدعوة ل14 لاعبا للمشاركة في هذا التربص وهم عمر عبادة (سان شامون الفرنسي) ومهدي صياح (الاتحاد المنستيري) ونزار كنيوة واشرف الخياطي (الملعب النابلي) وعمر الموحلي ومراد المبروك وزياد الشنوفي (النجم الرادسي) ورضوان سليمان ولسعد شوية وفراس اللحياني (الاتحاد المنستيري) ومكرم بن رمضان (سان شامون الفرنسي) ومحمد حديدان ومحمد مختار غيازة (النجم الرادسي) وحمدي براع (الجزيرة المصري).وسيدخل المنتخب الوطني اثر ذلك في تربص ثان بتونس من 8 الى 18 جويلية قبل ان يتحول الى مدينة شانزهان الصينية من 22 الى 24 جويلية للمشاركة في دورة "ستانكوفيتش كاب" الدولية حيث سيجري مباراتين وديتين (في إنتظار تحديد أسماء الفرق المنافسة) ثم في دورة يوهان الدولية بمدينة يوهان الصينية من 26 الى 28 جويلية مع خوض مباراتين وديتين امام منافسين لم يتم تحديدهما بعد ليعود بعد ذلك الى تونس لاجراء تربص اخر من 1 الى 3 اوت.وتواصل العناصر الوطنية اثر ذلك تحضيراتها بالتحول الى فرنسا من 5 الى 7 اوت حيث ستخوض مباراتين وديتين الاولى امام منتخب تركيا يوم 6 اوت بمدينة بو والثانية امام المنتخب الفرنسي يوم 7 اوت بتولوز قبل الانتقال الى براغ التشيكية من 9 الى 11 اوت للمشاركة في دورة دولية ستتخللها 3 لقاءات ودية امام منتخبات تشيكيا يوم 9 اوت ثم الاردن يوم 10 ثم بولونيا يوم 11.ويعود "نسور قرطاج " مجددا الى تونس لاجراء تربص اعدادي من 15 الى 19 اوت قبل ان يشدوا الرحال الى طوكيو اليابانية لاختتام سلسلة تحضيراتهم بالمشاركة في دورة تدخل في اطار الاعداد للالعاب الاولمبية 2020 وذلك من 22 الى 27 اوت ستكون مشفوعة بثلاث مقابلات ودية امام المنتخب الالماني يوم 23 اوت والمنتخب الياباني يومي 25 و27 اوت.وللتذكير فان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول لمونديال الصين بمدينة غانغزهو ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات اسبانيا وايران وبرتوريكو.