الفنان زياد غرسة يتسلطن و يعانق الإبداع في عرض ''قدم المساء'' ضمن سهرات الدورة 23 لمهرجان المدينة بصفاقس

Samedi 18 Mai 2019



وات

- قضى عشاق المالوف والفن التونسي الأصيل مساء الجمعة بالمركب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس أحلى الأوقات مع الفنان التونسي القدير "زياد غرسة" وذلك بعرض موسيقي وضع تحت عنوان "قدم المساء" أمنته فرقة عنبر الليل ضمن فعاليات الدورة 23 لمهرجان المدينة بصفاقس.بأنامل لعبت بحبكة وحرفية فنية فائقة على آلة البيانو وصوت صدح من حنجرة قدت من صخر، تسلطن الفنان "زياد غرسة"، على خشبة مسرح المركب الثقافي محمد الجموسي حوالي ساعتين من الزمن فابدع فامتع جمهوره الحاضر بمختارات من الموشحات المالوف التونسي الأصيل من قبيل "قدم المساء" و"بحذى حبيبتي" و"علاش تعذب فيا".الفنان القدير "زياد غرسة" لم يتسلطن في تقديمه للمالوف التونسي الأصيل فحسب بل عانق الإبداع أيضا وأمتع جمهوره في أدائه لوصلة من أغانيه المألوفة مثل "ترهويجة" و" عزيز قلبك" و"المقياس" كما غنى لقامات الفن التونسي على غرار "الهادي الجويني" و "الصادق ثرية".وقبل ذلك أمتعت مجموعة "عنبر الليل" الموسيقية الجمهور الحاضر بوصلات من الفن التونسي الأصيل."زياد غرسة" هذا الفنان التونسي القدير نجل هرم المالوف التونسي الأصيل الفنان الراحل الطاهر غرسة... يبقى آخر العنقود الذي يطفئ ظمأ المتعطشين للفن التونسي الأصيل الذين يعشقون الزمن الجميل وذلك وسط زخم الأسماء الفنية التي ما فتئت تكتسح الساحة الفنية.