المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة يتسلّم دفعة أولى من تجهيزات طبية في إطار هبة من جمعية “القلب على اليد” بفرنسا

Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 13:38
      
تسلم، المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، مؤخرا، الدفعة الأولى من تجهيزات طبية في شكل هبة مقدمة من قبل "جمعية القلب على اليد" الناشطة بفرنسا.

وتتمثل هذه التجهيزات، وفق ما ورد بصفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، في 30 سريرا طبيا كهربائيا جديدا إضافة إلى مجموعة من العكازات الطبية، وهي تجهيزات من شأنها أن تساهم في تحسين ظروف إقامة المرضى والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة داخل المؤسسة الاستشفائية.


وتندرج هذه الهبة في إطار الدور المتنامي الذي يلعبه المجتمع المدني داخل تونس وخارجها في دعم المرافق العمومية ومساندة مجهودات الدولة، خاصة في القطاع الصحي الذي يظل في حاجة دائمة إلى مثل هذه المبادرات التضامنية.


وقد أشرف على عملية التسليم، مدير المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة، عدنان بن بكري، إلى جانب، ممثل الجمعية بتونس، سامر بن فرحات، وذلك بحضور عدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى.

يشار الى أن "جمعية القلب على اليد"، هي جمعية تونسية تنشط بمدينة مرسيليا الفرنسية، وتعمل على تقديم الدعم للفئات الهشة، خاصة في الظروف الصعبة وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد الجالية التونسية في مرسيليا.

وتلتزم الجمعية، في هذا الاطار، بدعم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وذلك بالشراكة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
الأحد 15 مارس 2026 | 25 رمضان 1447
