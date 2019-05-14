ترامب ينفي اعتزام بلاده إرسال 120 ألف جندي للتصدي لإيران

Mardi 14 Mai 2019



الأناضول

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اعتزام الولايات المتحدة، إرسال بلاده 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط للتصدي لـ"التهديد الإيراني".جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، في حديقة البيت الأبيض، حيث تطرق للخبر الذي أوردته صحيفة نيويورك تايمز، وقالت فيه إن "البنتاغون أعد خطة عسكرية لإرسال نحو 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط للتصدي لتهديدات إيران".واتهم ترامب الصحيفة بـ"الكذب"، وأكد أنهم لم يخططوا لمثل هذا الأمر، وأعرب عن أمله في "ألا يضطروا" لذلك.وأضاف :" لوكنا خططنا، لكنا أرسلنا جنودا أكثر".وفسر مراقبون الجملة الأخيرة لترامب ، بأن الولايات المتحدة، لا تزال تضع بالحسبان، احتمال حدوث صدام عسكري مع إيران.وفيما نفى ترامب نية بلاده إرسال 120 ألف جندي إلى المنطقة، لم يصدر أي تصريح من البنتاغون بعد حول الموضوع.وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الإثنين، إن البنتاغون أعد خطة عسكرية مطورة لإرسال ما يناهز 120 ألف جندي إلى المنطقة، إذا "هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرعت العمل على إنتاج أسلحة نووية".ونسبت الصحيفة خبرها لمسؤولين في البيت الأبيض لم تذكر أسماءهم، وقالت إن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، عرض هذه الخطة في اجتماع لكبار مساعدي ترامب الأمنيين الخميس.والإثنين، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بشدة من مغبة الإقدام على أي فعل يضر بالمصالح والقوات الأمريكية، واعتبر أن ذلك سيكون "خطأ فادحا" من قبل طهران.