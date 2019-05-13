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تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم قرب المياه الإقليمية الإماراتية

Lundi 13 Mai 2019

Lundi 13 Mai 2019
الأناضول - الرياض - أعلنت الرياض، الاثنين، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في بيان الاثنين، إن "الاعتداء الذي تم الأحد يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة"، دون أن يتهم أحدا.


وأوضح أن "إحدى الناقلتين كانتا في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية".

وأمس قالت الخارجية الإماراتية، في بيان إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري، الذي يقع على الساحل الشرقي للإمارات،(70 ميلاً بحرياً عن مضيق هرمز)، الذي يشهد حربا كلامية بين واشنطن وإيران ودول الخليج.

وأضافت أنه "جار التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها".

  
  
     
  
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