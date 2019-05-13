يورو نيوز: سفينة سعودية تصل إسبانيا بعد منعها من تحميل أسلحة بفرنسا

Lundi 13 Mai 2019
الأناضول - وصلت سفينة سعودية ، الإثنين، إلى ميناء سانتاندير الإسباني (شمال)، بعد أن منعتها جماعات حقوقية من تحميل شحنة أسلحة في ميناء لوهافر الفرنسي، الجمعة، حسبما أفادت قناة "يورو نيوز"
وذكرت القناة أنه لم يتضح بعد ماذا تفعل السفينة السعودية في سانتاندير أو إلى متى ستظل هناك.
وكانت سفينة الشحن السعودية التي كان يفترض أن تحمل أسلحة فرنسية إلى المملكة، قد أبحرت، الجمعة، في اتجاه إسبانيا دون أن تقترب من ميناء مدينة لوهافر شمال غربي فرنسا حيث كان مقررا أن تشحن تلك الأسلحة.
جاء ذلك بعد دعوى قضائية رفعتها جماعة (إيه.سي.إيه.تي) الفرنسية الحقوقية، الخميس، قالت فيها إن شحنة الأسلحة تخالف معاهدة دولية لأن الأسلحة ربما يجري استخدامها ضد المدنيين في اليمن.
وأبحرت السفينة السعودية بحري-ينبع صوب سانتاندير بعد قليل من الحكم لكن دون شحنة الأسلحة، حسب المصدر نفسه.
والأربعاء، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن حكومة بلادها وافقت على صفقة أسلحة جديدة للسعودية.
وقالت بارلي، في مقابلة مع تلفزيون "بي إف إم" المحلي، إنه "سيتم شحن الأسلحة الجديدة على سفينة شحن سعودية من ميناء لوهافر الفرنسي"، حسبما نقلت قناة (فرانس 24).
وأضافت "سيجري تحميل شحنة الأسلحة بموجب عقد تجاري"، دون أن تحدد أنواع الأسلحة.
وبسؤالها عن إمكانية استخدام تلك الأسلحة في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، ردت بارلي، "على حد علم حكومتنا، ليست لدينا أدلة تفيد أن ضحايا في اليمن سقطوا نتيجة استخدام أسلحة فرنسية".
وتصر باريس على التأكيد باستمرار أن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا لأغراض دفاعية وليس على خط الجبهة.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.
وذكرت القناة أنه لم يتضح بعد ماذا تفعل السفينة السعودية في سانتاندير أو إلى متى ستظل هناك.
وكانت سفينة الشحن السعودية التي كان يفترض أن تحمل أسلحة فرنسية إلى المملكة، قد أبحرت، الجمعة، في اتجاه إسبانيا دون أن تقترب من ميناء مدينة لوهافر شمال غربي فرنسا حيث كان مقررا أن تشحن تلك الأسلحة.
جاء ذلك بعد دعوى قضائية رفعتها جماعة (إيه.سي.إيه.تي) الفرنسية الحقوقية، الخميس، قالت فيها إن شحنة الأسلحة تخالف معاهدة دولية لأن الأسلحة ربما يجري استخدامها ضد المدنيين في اليمن.
وأبحرت السفينة السعودية بحري-ينبع صوب سانتاندير بعد قليل من الحكم لكن دون شحنة الأسلحة، حسب المصدر نفسه.
والأربعاء، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن حكومة بلادها وافقت على صفقة أسلحة جديدة للسعودية.
وقالت بارلي، في مقابلة مع تلفزيون "بي إف إم" المحلي، إنه "سيتم شحن الأسلحة الجديدة على سفينة شحن سعودية من ميناء لوهافر الفرنسي"، حسبما نقلت قناة (فرانس 24).
وأضافت "سيجري تحميل شحنة الأسلحة بموجب عقد تجاري"، دون أن تحدد أنواع الأسلحة.
وبسؤالها عن إمكانية استخدام تلك الأسلحة في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، ردت بارلي، "على حد علم حكومتنا، ليست لدينا أدلة تفيد أن ضحايا في اليمن سقطوا نتيجة استخدام أسلحة فرنسية".
وتصر باريس على التأكيد باستمرار أن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا لأغراض دفاعية وليس على خط الجبهة.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.
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Par:keyser3050 (France )
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