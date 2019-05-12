مدينة الثقافة تحتفي بولاية باجة في تظاهرة أيام الجهات

Dimanche 12 Mai 2019



وات

- احتفت مدينة الثقافة، الليلة الماضية، بولاية باجة ضمن تظاهرة "أيام الجهات/ مدن الفنون" في مدينة الثقافة، وذلك بحضور وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وعدد من أعضاء الحكومة وثلة من نواب الشعب عن هذه الجهة، بالإضافة إلى جمهور عريض من مختلف الفئات العمرية.واستقبلت ولاية باجة زوارها في مدينة الثقافة بالعاصمة، بأنشطة ثقافية متنوعة شملت الموسيقى والمسرح ومعارض للكتب والنسيج والفنون التشكيلية ، فضلا عن معارض للصناعات الغذائية الأصيلة التي تشتهر بها الجهة.واستهلت الاحتفالية من أمام المدخل الرئيسي لمدينة الثقافة المطل على شارع محمد الخامس، بعروض موسيقية صوفية وشعبية أثثتها فرق فلكلورية وسلامية باجة وعيساوية تبرسق، بالإضافة إلى عروض في الفروسية لفرسان نفزة.وانتصبت بالبهو الرئيسي لمدينة الثقافة، معارض للصناعات التقليدية والفنون التشكيلية والخط العربي، فضلا عن معرض لأهم إصدارات الكتاب من أبناء الجهة.واشتملت المعارض، أيضا، على صور فوتوغرافية للمعالم الأثرية بالجهة كالموقع الأثري بدقة ومدينة تستور العتيقة.وواكب الحاضرون ورشات حية لبعض الحرف التقليدية كنسيج المرقوم، إلى جانب ورشات في الصناعات الغذائية كإعداد عولة الكسكسي وصناعة الأجبان والمخارق والزلابية.وفي ساحة المسارح، تابع الزوار عروضا في شتى الاختصاصات الفنية مثل التعبير الجسماني لنادي دار الثقافة تيبار ودار الشباب باجة والموسيقى لكورال المعهد الجهوي للموسيقى بباجة، بالإضافة إلى عرض في الراب والرقص العصري.واحتضن مسرح المبدعين الشبان معرضا بعنوان "100 سنة مسرح في باجة"، تلته مسامرة شعرية للطيب الهمامي.ثم قدمت دار الثقافة مجاز الباب مسرحية "بينوكيو".وأسدل الستار على هذه الاحتفالية التي استمرت إلى وقت متأخر من الليل، بعرض وصلات في المالوف أثثتها فرقة "الشيخة" للمالوف بتستور.