الداخلية الفرنسية: الأسبوع الـ25 للسترات الصفراء الأضعف منذ شهور

Samedi 04 Mai 2019
الأناضول - باريس- وصفت وزارة الداخلية الفرنسية، السبت، الأسبوع الـ25 لاحتجاجات "السترات الصفراء" في البلاد بأنه "الأضعف" منذ بدء الحراك منذ شهور.
وقالت الوزارة، عبر بيان، إن "18 ألفا و900 هم فقط عدد المشاركين في احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا اليوم"، حسب إذاعة "فرانس إنفو".
وأضافت أن عدد المتظاهرين في العاصمة باريس "لم يتعد ألف و460 شخصا"، وفق المصدر ذاته.
ومنذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشهد فرنسا، في أيام السبت من كل أسبوع، احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" ضد رفع أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.
وبلغ عدد المتظاهرين مع انطلاق احتجاجات "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر/تشرين الأول الماضي 282 ألف شخص .
وقالت الوزارة، عبر بيان، إن "18 ألفا و900 هم فقط عدد المشاركين في احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا اليوم"، حسب إذاعة "فرانس إنفو".
وأضافت أن عدد المتظاهرين في العاصمة باريس "لم يتعد ألف و460 شخصا"، وفق المصدر ذاته.
ومنذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشهد فرنسا، في أيام السبت من كل أسبوع، احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" ضد رفع أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.
وبلغ عدد المتظاهرين مع انطلاق احتجاجات "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر/تشرين الأول الماضي 282 ألف شخص .
En continu
- Hier 20:45 تونس، النهضة، الرئاسية: التزامن الغريب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:37
|19:12
|16:03
|12:23
|05:22
|03:42
|
17°
|17°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|17°-13
|21°-12
|19°-12
|22°-13
|30°-16
Follow @babnet_Tunisie
( 62 035) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 971) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 159) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 010) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 47 386) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 448) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 387) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 44 067) أصحاب مؤسسات نقل المحروقات يضعون ش
( 41 686) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 336) عبير موسى امام القضاء
( 37 988) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 36 408) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 379) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 32 780) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 32 356) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 271) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 31 154) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 30 488) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 008) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 454) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:essoltan (France )
Sur: 2ر2 مليون سائح زاروا تونس الى موفى أفريل 2019