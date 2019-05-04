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الداخلية الفرنسية: الأسبوع الـ25 للسترات الصفراء الأضعف منذ شهور

Samedi 04 Mai 2019

Samedi 04 Mai 2019
الأناضول - باريس- وصفت وزارة الداخلية الفرنسية، السبت، الأسبوع الـ25 لاحتجاجات "السترات الصفراء" في البلاد بأنه "الأضعف" منذ بدء الحراك منذ شهور.

وقالت الوزارة، عبر بيان، إن "18 ألفا و900 هم فقط عدد المشاركين في احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا اليوم"، حسب إذاعة "فرانس إنفو".


وأضافت أن عدد المتظاهرين في العاصمة باريس "لم يتعد ألف و460 شخصا"، وفق المصدر ذاته.

ومنذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشهد فرنسا، في أيام السبت من كل أسبوع، احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" ضد رفع أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.

وبلغ عدد المتظاهرين مع انطلاق احتجاجات "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر/تشرين الأول الماضي 282 ألف شخص .

  
  
     
  
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