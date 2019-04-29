المخرج التونسي مهدي هميلي يشارك في مهرجان ''كان'' السينمائي بفيلم قيد الإنجاز يحمل عنوان ''فولاذ''

Lundi 29 Avril 2019
وات - يشارك المخرج التونسي الشاب مهدي هميلي في الدورة 72 لمهرجان كان السينمائي (14 - 25 ماي 2019 ) بفيلمه الجديد "فولاذ" ضمن قسم "لا فابريك سينما" وهو قسم رسمي تشارك فيه الأفلام التي هي حاليا بصدد التصوير.
وقد تم اختيار عشرة أفلام فقط للمشاركة في هذا القسم من بين 200 فيلم تم تقديمها للجنة الانتقاء.
وتترأس النسخة العاشرة من "لا فابريك" المخرجة الهندية العالمية "ميرا نايير".
ويشترك مهدي هميلي مع المخرج التونسي عبد الله شامخ في إخراج هذا الفيلم الذي تنتجه شركة "يول فيلم هاوس" التونسية بمشاركة ألمانية ونرويجية.
وتدور كامل أحداث الفيلم في مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت. ومن المنتظر أن يكون جاهزا للعرض في مختلف القاعات التونسية بداية العام المقبل. وتحصل مشروع فيلم "فولاذ" على منحة التشجيع على الإنتاج السينمائي من قبل وزارة الشؤون الثقافية .
وكان قد شارك في عدة مهرجانات دولية وورشات التطوير والكتابة منها مشاركته في شبكة المنتجين ضمن الدورة الأخيرة لأيام قرطاج السينمائية.
وتحصل هذا المشروع أيضا على منحة تطوير من قبل المركز الوطني للسينما والصورة وجائزة مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.
وكان المخرج مهدي هميلي أنجز أول فيلم روائي طويل له وهو "تالة حبيبتي" وقد توج بجائزتين في مهرجان الفيلم المغاربي بمدينة وجدة المغربية في أفريل 2017 .
وقد تم اختيار عشرة أفلام فقط للمشاركة في هذا القسم من بين 200 فيلم تم تقديمها للجنة الانتقاء.
وتترأس النسخة العاشرة من "لا فابريك" المخرجة الهندية العالمية "ميرا نايير".
ويشترك مهدي هميلي مع المخرج التونسي عبد الله شامخ في إخراج هذا الفيلم الذي تنتجه شركة "يول فيلم هاوس" التونسية بمشاركة ألمانية ونرويجية.
وتدور كامل أحداث الفيلم في مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت. ومن المنتظر أن يكون جاهزا للعرض في مختلف القاعات التونسية بداية العام المقبل. وتحصل مشروع فيلم "فولاذ" على منحة التشجيع على الإنتاج السينمائي من قبل وزارة الشؤون الثقافية .
وكان قد شارك في عدة مهرجانات دولية وورشات التطوير والكتابة منها مشاركته في شبكة المنتجين ضمن الدورة الأخيرة لأيام قرطاج السينمائية.
وتحصل هذا المشروع أيضا على منحة تطوير من قبل المركز الوطني للسينما والصورة وجائزة مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.
وكان المخرج مهدي هميلي أنجز أول فيلم روائي طويل له وهو "تالة حبيبتي" وقد توج بجائزتين في مهرجان الفيلم المغاربي بمدينة وجدة المغربية في أفريل 2017 .
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Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: الRFi تعود على موضوع ''فرنسيي راس جدير'' و تكشف عن هويّاتهم و راجمات الصواريخ المحجوزة ،و دور وزير الدفاع في إثارة الموضوع و علاقة الإنتخابات الرئاسية بذلك