مقتل 3 من أبناء أغنى دنماركي في هجمات سريلانكا

Lundi 22 Avril 2019



الأناضول

أعلن أندرز هولتش بوفلسن، أغنى رجل في الدنمارك، أن 3 من أولاده قتلوا في الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، الأحد.وأوضح الملياردير بوفلسن (46 عاما)، مالك النصيب الأكبر من موقع "أسوس.كوم" المتخصص في بيع الألبسة عبر الإنترنت، أن أولاده الأربعة كانوا في زيارة لسريلانكا للاحتفال بعيد الفصح، وقتل 3 منهم في الهجمات، حسب إعلام محلي.ورفضت عائلة بوفلسن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول تلك الفاجعة حرصا على خصوصيتها.ويعد بوفلسن أكبر ملاك الأراضي في إسكتلندا، وثاني أكبر مالكي الأراضي في بريطانيا، وتقدر ثروته بنحو 5.85 مليار دولار.وأسفرت ثمان هجمات بسريلانكا، الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصا وجرح أكثر من 500 آخرين، حسب المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكارا.وتزامنت الهجمات مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح".يشار إلى أن سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليونا من إجمالي سكان البلاد البلغ 21 مليونا.