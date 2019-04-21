المغرب.. آلاف يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح سجناء حراك الريف

Dimanche 21 Avril 2019
الأناضول - الرباط/ خالد مجدوب - المسيرة شارك فيها أهالي السجناء وعدد من الأحزاب والجمعيات والمنظمات غير الحكومية
تظاهر آلاف المواطنين والحقوقيين، الأحد، في العاصمة المغربية الرباط، للمطالبة بإطلاق سراح سجناء حراك الريف.
وبحسب مراسل الأناضول، طالب المحتجون بهذه المسيرة، التي دعا إليها أهالي معتقلي حراك الريف (غير حكومية)، إطلاق "سراح هؤلاء السجناء، في مقدمتهم ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف".
ورددوا شعارات بإعادة الاعتبار لهؤلاء الموقوفين، وتنمية مدن الريف، ومن بين هذه الشعارات "لا تنازل على القضية"، و"هي كلمة صالحة والفساد أعطى الريحة (فاحت ريحته)".
وانطلقت المسيرة من "باب الحد" التاريخي، إلى غاية مبنى البرلمان.
وعرفت المسيرة مشاركة أهالي السجناء، وعدد من الأحزاب والجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
وطالب أحمد الزفزافي، والد ناصر، قائد حراك الريف، بإطلاق سراح سجناء حراك الريف، على اعتبار أنهم أبرياء.
وقال والد قائد الحراك، إن "أبناء الريف طالبوا، في وقت سابق بتنمية منطقتهم، ولم يقترفوا أي جرم".
ودعا إلى إعادة الاعتبار إلى هؤلاء السجناء.
وقضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال)، في 5 أبريل/ نيسان الجاري، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن عشرين عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة.
كما تضمنت الأحكام، التي أصبحت نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام وعشرين بحق 41 آخرين من الموقوفين.
تظاهر آلاف المواطنين والحقوقيين، الأحد، في العاصمة المغربية الرباط، للمطالبة بإطلاق سراح سجناء حراك الريف.
وبحسب مراسل الأناضول، طالب المحتجون بهذه المسيرة، التي دعا إليها أهالي معتقلي حراك الريف (غير حكومية)، إطلاق "سراح هؤلاء السجناء، في مقدمتهم ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف".
ورددوا شعارات بإعادة الاعتبار لهؤلاء الموقوفين، وتنمية مدن الريف، ومن بين هذه الشعارات "لا تنازل على القضية"، و"هي كلمة صالحة والفساد أعطى الريحة (فاحت ريحته)".
وانطلقت المسيرة من "باب الحد" التاريخي، إلى غاية مبنى البرلمان.
وعرفت المسيرة مشاركة أهالي السجناء، وعدد من الأحزاب والجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
وطالب أحمد الزفزافي، والد ناصر، قائد حراك الريف، بإطلاق سراح سجناء حراك الريف، على اعتبار أنهم أبرياء.
وقال والد قائد الحراك، إن "أبناء الريف طالبوا، في وقت سابق بتنمية منطقتهم، ولم يقترفوا أي جرم".
ودعا إلى إعادة الاعتبار إلى هؤلاء السجناء.
وقضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال)، في 5 أبريل/ نيسان الجاري، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن عشرين عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة.
كما تضمنت الأحكام، التي أصبحت نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام وعشرين بحق 41 آخرين من الموقوفين.
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Par:karimyousef (France )
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