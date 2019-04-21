مالك الجزيري يصطدم بالالماني كوليشريبر في الدور الاول لبطولة برشلونة

Dimanche 21 Avril 2019



وات

- يستهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 71 عالميا يوم الاثنين مشاركته في بطولة برشلونة التي تقام على ملاعب ترابية بقيمة جوائز مالية جملية قدرها 455 ر746ر2 دولار بملاقاة الالماني فيليب كوليشريبر المصنف 40 عالميا.وكان الجزيري خرج الاسبوع الفارط منذ الدور الاول لبطولة مونتيكارلو بخسارته يوم الاثنين الماضي امام الصربي دوزان لاجوفيتش 0-2.ولم يسبق للجزيري في اربع مواجهات سابقة ان فاز على كوليشريبر وذلك في دورات اسطنبول 2011 وويمبلدون 2012 ودبي 2014 والدوحة 2017.