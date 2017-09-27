''كعبة حلوى'' لعبد الحميد بوشناق و''أسترا'' لنضال قيقة ضمن مسابقة ''المهر القصير'' في مهرجان دبي السينمائي
Mercredi 27 Septembre 2017
تشارك المخرجة نضال قيقة بشريطها القصير "أسترا" ضمن مسابقة "المهر القصير " في الدورة 14 لمهرجان دبي السينمائي الملتئمة من 6 إلى 13 ديسمبر 2017 وهو العرض العالمي الأول لهذا الشريط الحائزة صاحبته سنة 2015 على دعم من وزارة الشؤون الثقافية.
كما يتنافس على نيل جائزة "المهر القصير" الفيلم التونسي "كعبة حلوى" للمخرج عبد الحميد بوشناق الذي كان شارك في الدورة 21 للمهرجان السينمائي الدولي في لوس انجلس بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر أوت الماضي ضمن مسابقة الأفلام القصيرة الناطقة بلهجات أجنبية.
وتدور أحداث شريط "أسترا" حول رجل يدعى "دالي" يقرر، رغم اعتراض زوجته، اصطحاب ابنته دوجة، المصابة بمرض متلازمة "داون"، إلى فضاء للألعاب الترفيهية اسمه أسترا.
ويروي عبد الحميد بوشناق من خلال فيلمه "كعبة حلوى" قصة الشاب حديث التخرج، مهدي الطموح والمتفائل، والذي يحظى بدعم وتشجيع كبيرين من قبل أمه .
يستعدّ مهدي بحماس كبير لعمله مأمور محضر، إلاّ أنّه يُفاجأُ منذ اليوم الأول بواقع لم يترقّبْه يتمثل في تسلطٌ من قبل رئيسه في العمل وتجاهلٌ من قبل زملائه وسوء معاملة يتلقّاها من قبل الجميع. فيُدرك أن عليه أن يتحمّل كل ذلك من أجل الاستمرار في العمل.
وحين يُحقّق ما يرمي إليه، يفقد نقاءه، وصولاً إلى اليوم الذي يتغير فيه كل شيء.
وتضمنت المجموعة الأولى من الأفلام القصيرة المشاركة في مسابقة المهرجان والتي أعلنت عنها هيئة تنظيم المهرجان على موقعها ظهر الأربعاء، "سبعة من أحدث الأفلام القصيرة من العالم العربي" وهي فيلم "رجل يغرق" (دراوننغ مان) للمخرج الفلسطيني الدانماركي مهدي فليفل، وفيلم "بونبونة" للمخرج الفلسطيني ركان مياسي، كما يقدم المخرج اللبناني فادي باقي فيلمه "آخر أيام رجل الغد" في عرضه العالمي الأول.
كما سيكتشف جمهور المهرجان العرض العالمي الأول لكل من فيلمي "رابتشر" للمخرجة الفلسطينية-الأردنية ياسمينا كراجة، و"الخادمون" للمخرج اللبناني مروان خنيصر.
وجدير بالتذكير أن باب المشاركة في الدورة 14 لمهرجان دبي السينمائي الدولي لا يزال مفتوحا، علما أن الفيلم الفائز بالجائزة الأولى لمسابقة المهر القصير يحظى بالترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير في عام 2019.
Publié le:2017-09-27 22:06:49
كما يتنافس على نيل جائزة "المهر القصير" الفيلم التونسي "كعبة حلوى" للمخرج عبد الحميد بوشناق الذي كان شارك في الدورة 21 للمهرجان السينمائي الدولي في لوس انجلس بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر أوت الماضي ضمن مسابقة الأفلام القصيرة الناطقة بلهجات أجنبية.
وتدور أحداث شريط "أسترا" حول رجل يدعى "دالي" يقرر، رغم اعتراض زوجته، اصطحاب ابنته دوجة، المصابة بمرض متلازمة "داون"، إلى فضاء للألعاب الترفيهية اسمه أسترا.
ويروي عبد الحميد بوشناق من خلال فيلمه "كعبة حلوى" قصة الشاب حديث التخرج، مهدي الطموح والمتفائل، والذي يحظى بدعم وتشجيع كبيرين من قبل أمه .
يستعدّ مهدي بحماس كبير لعمله مأمور محضر، إلاّ أنّه يُفاجأُ منذ اليوم الأول بواقع لم يترقّبْه يتمثل في تسلطٌ من قبل رئيسه في العمل وتجاهلٌ من قبل زملائه وسوء معاملة يتلقّاها من قبل الجميع. فيُدرك أن عليه أن يتحمّل كل ذلك من أجل الاستمرار في العمل.
وحين يُحقّق ما يرمي إليه، يفقد نقاءه، وصولاً إلى اليوم الذي يتغير فيه كل شيء.
وتضمنت المجموعة الأولى من الأفلام القصيرة المشاركة في مسابقة المهرجان والتي أعلنت عنها هيئة تنظيم المهرجان على موقعها ظهر الأربعاء، "سبعة من أحدث الأفلام القصيرة من العالم العربي" وهي فيلم "رجل يغرق" (دراوننغ مان) للمخرج الفلسطيني الدانماركي مهدي فليفل، وفيلم "بونبونة" للمخرج الفلسطيني ركان مياسي، كما يقدم المخرج اللبناني فادي باقي فيلمه "آخر أيام رجل الغد" في عرضه العالمي الأول.
كما سيكتشف جمهور المهرجان العرض العالمي الأول لكل من فيلمي "رابتشر" للمخرجة الفلسطينية-الأردنية ياسمينا كراجة، و"الخادمون" للمخرج اللبناني مروان خنيصر.
وجدير بالتذكير أن باب المشاركة في الدورة 14 لمهرجان دبي السينمائي الدولي لا يزال مفتوحا، علما أن الفيلم الفائز بالجائزة الأولى لمسابقة المهر القصير يحظى بالترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير في عام 2019.
Publié le:2017-09-27 22:06:49
festival-349b23e5bf5d93b7ee11e68ac9a1c4b3-2017-09-27 22:06:49
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