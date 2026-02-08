Babnet   Latest update 22:13 Tunis

وصول الجرار البحري الخامس "مكتريس " اليوم إلي ميناء بنزرت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6988ecaed6a3b0.92251952_pnjeliqkghmfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 08 Février 2026 - 21:03
      
تسلم ديوان البحريّة التّجارية والموانىء، اليوم الأحد، بميناء بنزرت- منزل بورقيبة (شمال تونس)، الجرّار البحري الخامس "مكتريس" ، الذي "يعد مكسبا هاما للميناء للرفع من مؤشرات المردودية وضمان ظروف السلامة والامن للسفن وللبضائع"، حسب ما ذكره الديوان على موقعه الرسمي على الانترنات .

وفي 16 جانفي المنقضي وصل الجرار البحري الرّابع "دقّة" الى ميناء قابس (الجنوب)، وهو جرار بحري تم اقتناؤه ضمن شراءات اخرى لجرارات بحرية لتحديث مجال الخدمات المينائيّة والبحريّة.


يذكر أن الجرّار الأول "بلاّريجا " تسلمه الديوان المذكور في 27 سبتمبر 2025 بميناء حلق الوادي وكان الأول من ضمن مجموعة تضم 6 جرّارات بحريّة ستعزز خدمات الموانىء البحرية التّجارية باستثمارات جملية قدرها الديوان بحوالي 168 مليون دينار، قصد تجديد أسطول الجرّارات البحريّة وتأمين دخول وخروج السفن مع مراعاة أمن المرافق المينائيّة وسلامتها والتأهب للتّدخّل العاجل عند الاقتضاء والمساعدة والجر والبحث والإنقاذ.


ويهدف هذا الاستثمار الى مواكبة الانتقال الطاقي والايكولوجي والتطور اللوجستي للسّفن التجارية الدولية، والتحكم في كلفة الاستغلال، بالاضافة إلى المساهمة الفعالة ضمن المنظومة الوطنيّة لحماية السّواحل التّونسيّة.

ويشرف ديوان البحرية التجارية و الموانئ على 8 موانئ، وهي رادس وحلق الوادي وبنزرت- منزل بورقيبة وسوسة وصفاقس والصخيرة وقابس وجرجيس .
