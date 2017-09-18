دورة ازمير - مالك الجزيري يواجه المصري كريم مامون في الدور الاول

وسبق للجزيري الذي توج امس الاحد بلقب دورة اسطنبول اليوم الاحد بانتصاره في الدور النهائي على اللاعب الايطالي ماتيو بيريتيني (المصنف 141 عالميا) بنتيجة 2-1 (تفاصيلها 7-6 و صفر-6 و 7-5) ان واجه المصري مامون (260 عالميا) في الدور نصف النهائي لنفس الدورة وتفوق عليه بنتيجة 6-2 و4-6 و6-1 .
وبهذا التتويج ارتقي مالك الجزيري مرتبة واحدة ليصبح في المركز 74 عالميا في ترتيب اللاعبين المحترفين الصادر اليوم الاثنين فيما حافظ الإسباني رفائيل نادال على الصدارة امام السويسري روجر فيدرر والبريطاني آندي موراي والألماني ألكسندر زفيريف.
Publié le:2017-09-18 14:25:11
Par:bounouh (Tunisia )
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