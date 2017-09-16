انطلاق تظاهرة 48 ساعة سينما بتونس بمشاركة 34 فريقا

وقد تمّ مساء أمس انتقاء موضوع الحوار الذي سيقوم عليه الفيلم مهما كان صنفه وهو "نختلف لكننا نستطيع العيش معا"، أما الشخصيات المقترحة فهي "خليل" أو "خولة" وينبغي أن تكون إحدى الشخصيتين فنانا أو فنانة.
وفي ما يتعلّق بالأكسيسوار المقترح في العمل فتم الاتفاق على أن يكون علم إحدى دول العالم.
وحدّدت إدارة المهرجان توقيت السابعة ونصف مساءً من يوم غد الأحد 17 سبتمبر، كأجل أقصى لقبول الأفلام المشاركة في المسابقة.
أما بالنسبة إلى الأفلام الواردة على المهرجان خارج هذا التوقيت، فسيتم قبولها وعرضها خارج إطار المسابقة.
وستحتكم كلّ الأشرطة المنجزة التي يتعيّن أن تتراوح مدتها بين 4 و7 دقائق إلى لجنة متكونة من 4 أعضاء هم المخرج والمنتج إبراهيم لطيف والممثلة فاطمة بن سعيدان والممثل فتحي الهداوي وفخر الدين عامر (مختص في تركيب الصورة).
وسيتم يوم 23 سبتمبر الإعلان عن الأفلام المتوجة في هذه المسابقة بقاعة "سيني تياتر" بياسمين الحمامات، بعد أن يتم عرضها أيضا بكل من قاعة سينما بالاص بالعاصمة يوم 21 سبتمبر وقاعة "سيني مدار" بقرطاج يوم 22 سبتمبر.
وسيمثّل أفضل فيلم في هذه المسابقة مدينة تونس في المسابقة النهائية التي ستنتظم في مارس 2018 بباريس للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، وذلك بمشاركة 60 ألفا من المولعين بالفن السابع يمثلون حوالي 150 مدينة حول العالم.
كما رصدت الهيئة المديرة للمهرجان 14 جائزة إضافية ذكر من ضمنها مدير المهرجان أكرم منصر "جائزة ثاني أفضل فيلم" و"جائزة الجمهور" و"جائزة أفضل موسيقى" و"جائزة أفضل صورة" إلى جانب "أفضل مونتاج" و"أفضل ممثل" وأفضل ممثلة" و"أفضل إخراج".
وبالإضافة إلى مدينة تونس التي انخرطت ضمن هذه التظاهرة منذ سنة 2014، تنضم مدينة صفاقس إلى قائمة المدن العالمية المشاركة في مهرجان "48 ساعة سينما"، وفق ما كان قد أعلن عنه أكرم منصر، خلال الندوة الصحفية التي انتظمت يوم 11 سبتمبر.
وبين منصر الذي سيتولى الإشراف على هذه التظاهرة بعاصمة الجنوب أيضا، أن الدورة التأسيسية للمهرجان بصفاقس ستقام من 13 إلى 21 أكتوبر 2017 وذلك وفق المعايير نفسها التي حدّدتها مؤسسة "آرت ووركس" للإنتاج الأمريكية منظمة هذه المسابقة العالمية والتي تنتهجها المدن المشاركة فيها.
أما بالنسبة إلى الراغبين في المشاركة في المهرجان بمدينة صفاقس فيتعيّن عليهم التسجيل وجوبا على الموقع 48hourfilm.com/fr/sfax تجدر الإشارة، إلى أن المهرجان العالمي "48 ساعة سينما" هو تظاهرة أمريكية أحدثها الأمريكي "روبرت مارك" رئيس مؤسسة "آرت ووركس" للإنتاج السمعي البصري والسينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2001 وكانت الولايات المتحدة تحتضن الجولات الختامية للمهرجان قبل أن تسجل انفتاحها ابتداء من هذه الدورة على العاصمة الفرنسية باريس التي ستستضيف النهائيات في مارس 2018 .
Publié le:2017-09-16 15:18:45
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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