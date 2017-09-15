Radio Babnet Tunisie  On Air: Oulaya - Nadra Min3inik  
Sport

افروباسكات 2017 - السنغال تكمل عقد المنتخبات المتاهلة الى نصف النهائي

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - اكمل المنتخب السنغالي عقد المنتخبات المتاهلة الى الدور نصف النهائي للبطولة الافريقية للامم لكرة السلة بفوزه عل نظيره الانغولي 66-57 في المباراة التي اقيمت مساء الخميس بقاعة رادس في اطار الدور ربع النهائي.

وسيواجه المنتخب السنغالي في الدور نصف النهائي المقرر يوم الجمعة نظيره النيجيري حامل اللقب على الساعة 20 و30دق بينما سيجمع الدور نصف النهائي الاول بين المنتخبين التونسي والمغربي بداية من الساعة السادسة مساء.

نتائج الدور ربع النهائي المغرب - مصر 66-62 نيجيريا - الكاميرون 106-91 تونس - الكونغو الديمقراطية 81-60 السنغال - انغولا 66-57 برنامج الدور نصف النهائي قاعة رادس س 18 / تونس - المغرب س 20 و30دق / السنغال - نيجيريا.



Publié le:2017-09-15 12:14:22

  
  
  
  
festival-a4d849d331d0a9857b8b599475460dad-2017-09-15 12:14:22





0 de 0 commentaires pour l'article 147735



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13103,0

  • (14 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,91116 DT        1$ =2,44546 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 sept)   788,3 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147735 165|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires