افروباسكات 2017 - السنغال تكمل عقد المنتخبات المتاهلة الى نصف النهائي

وسيواجه المنتخب السنغالي في الدور نصف النهائي المقرر يوم الجمعة نظيره النيجيري حامل اللقب على الساعة 20 و30دق بينما سيجمع الدور نصف النهائي الاول بين المنتخبين التونسي والمغربي بداية من الساعة السادسة مساء.
نتائج الدور ربع النهائي المغرب - مصر 66-62 نيجيريا - الكاميرون 106-91 تونس - الكونغو الديمقراطية 81-60 السنغال - انغولا 66-57 برنامج الدور نصف النهائي قاعة رادس س 18 / تونس - المغرب س 20 و30دق / السنغال - نيجيريا.
Publié le:2017-09-15 12:14:22
Par:kamelwww (France )
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