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الدوري الاوروبي- ارسنال يفوز وثلاثية سيلفا تقود ميلانو لفوز ساحق

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - تعافى ارسنال من تأخره بهدف ليفوز 3-1 على "كولونيا" بعد مشاكل جماهيرية فيما سجل "اندريه سيلفا" المنضم حديثا لميلانو ثلاثة أهداف ليقود فريقه الايطالي لفوز ساحق 5-1 على مستضيفه "اوستريا فيينا" في دور المجموعات في الدوري الاوروبي لكرة القدم مساء أمس الخميس.

وحقق لاتسيو الايطالي ومنافسه المحلي "اتلانتا" انتصارين بينما أشرك "فيتوريا غيمارايش" البرتغالي 11 لاعبا من خارج اوروبا في التشكيلة الأساسية ضد "سالزبورغ".

وتأجل انطلاق مباراة ارسنال ضد كولونيا في المجموعة الثامنة نحو ساعة بعدما توجه 20 ألفا من جماهير الفريق الالماني لحضور المباراة في ملعب الامارات بلندن على الرغم من تخصيص ثلاثة آلاف تذكرة فقط لها في أول ظهور للفريق في مسابقة اوروبية في 25 عاما.

وحدثت مناوشات بين الجماهير وألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص وتقدم كولونيا مبكرا بعد تسديدة بعيدة المدى من المهاجم "جون كوردوبا" لكن ارسنال انتفض في الشوط الثاني وأحرز ثلاثة أهداف عبر "سياد كولاشيناتس" و"اليكسيس سانشيز" و"هيكتور بيلرين".
وأصبح البرتغالي "سيلفا" المنضم من بورتو قبل انطلاق الموسم أول لاعب يسجل ثلاثية اوروبية مع ميلانو منذ فعلها البرازيلي "كاكا" أمام اندرلخت في 2006.
وضع "هاكان شالهان اوغلو" ميلانو في المقدمة في الدقيقة السابعة وصنع أول هدفين لسيلفا في الدقيقتين العاشرة و20 من المباراة التي اقيمت ضمن المجموعة الرابعة.
وقلص "الكسندر بوركوفيتش" النتيجة للفريق النمساوي بعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني. وأكمل "سيلفا" ثلاثيته في الدقيقة 56 بعدما استفاد من تمريرة طويلة من "فرانك كيسي". وأضاف "سوسو" الهدف الخامس بعد مرور ساعة قبل أن يتراجع أداء ميلانو.

وقدم اتلانتا عرضا رائعا حيث هز الشباك ثلاث مرات في الشوط الأول ليهزم ايفرتون الانقليزي في المجموعة الخامسة.
وسجل "اندريا ماسيلو" من ركلة ركنية بعد 27 دقيقة قبل أن يهز "اليخاندرو غوميز" الشباك من تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 41 وأضاف "برايان كريستانتي" الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق أخرى. وقال الارجنتيني غوميز " كنت انتظر هذه اللحظة طيلة حياتي. لست صغيرا لذا فالمشاركة في مباراتي الأولى الاوروبية بعمر 29 عاما والفوز على ايفرتون هو أمر يثير العواطف".
وسقط اولمبيك ليون في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه "ابولون ليماسول" في المباراة الأخرى بالمجموعة بعدما أدرك "ادريان ساردينيرو" التعادل في اخر المباراة للفريق القبرصي ليلغي هدف "ممفيس ديباي" في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

وحقق "براغا" مفاجأة في المجموعة الثالثة بعدما عدل تأخره إلى انتصار 2-1 على مضيفه "هوفنهايم" الذي فاز على بايرن ميونيخ بطل المانيا في البطولة المحلية يوم السبت.
ومنح "ساندرو فاغنر" هوفنهايم التقدم في الدقيقة 24 لكن "جواو كارلوس تيشيرا" أدرك التعادل من ضربة رأس مع نهاية الشوط الأول من تمريرة عرضية من "ريكاردو اسجايو" الذي صنع أيضا هدف الفوز لدييجو سوزا بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني.
وحول "لاتسيو" تأخره ليفوز 3-2 على "فيتيس ارنهايم" في المجموعة 11 ليكمل ليلة مثالية للأندية الايطالية. وأحرز "تشيرو ايموبيلي" الهدف الثاني للاتسيو ليرفع رصيده إلى سبعة أهداف في خمس مباريات في كل البطولات.

وفي المباراة الأخرى في المجموعة سحق "نيس" الفرنسي نظيره "زولتي فاراغيم" الهولندي 5-1 إذ أحرز "الحسن بليا" أول هدفين للفريق الفرنسي وأضاف "دانتي" و"الان سان-ماكسيمين" و"ماريو بالوتيلي" الأهداف الثلاثة الأخرى.
وأشرك "غيمارايش" لاعبا من كل من اوروغواي وبيرو وغانا وكوت ديفوار وأربعة برازيليين وثلاثة من كولومبيا ضد "سالزبورغ" النمساوي الذي يلعب في الدوري الاوروبي بعد فشله في التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال للمرة العاشرة على التوالي.
وافتتح البرازيلي "بيدراو" التسجيل لغيمارايش في المجموعة التاسعة قبل أن يدرك "فالون بريشا" التعادل لبطل النمسا.
وفاز "زينيت سان بطرسبرغ" 5-صفر على "فاردار سكوبيا" المقدوني في المجموعة 12 بعدما سجل الكسندر كوكورين أول هدفين.

Publié le:2017-09-15 09:35:45

  
  
  
  
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