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قطريان فقط ... وجنرال إسرائيلي في مؤتمر المعارضة القطرية بلندن

Jeudi 14 Septembre 2017
وكالات - بدأت مجموعة تطلق على نفسها اسم "المعارضة القطرية" فعاليات مؤتمر لها في أحد الفنادق بالعاصمة البريطانية لندن صباح الخميس، إلا أن المفاجأة كانت في أن عدد الحاضرين لم يتجاوز الـ50 شخصا من بينهم شخصان قطريان فقط والباقي أجانب لا يتكلمون العربية.


وبحسب "عربي21" يسود الاعتقاد بأن المؤتمر ممول من الإمارات العربية المتحدة ، وكان من بين المشاركين فيه جنرال إسرائيلي رفيع المستوى ألقى كلمة في الحضور.


والجنرال الإسرائيلي الذي شارك في المؤتمر هو شلومو بروم، وهو جنرال كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي وله مسيرة طويلة في العمل العسكري الإسرائيلي.
وشغل بروم منصب مدير شعبة التخطيط الاستراتيجي في فرع التخطيط للأركان العامة الإسرائيلية، وفي عام 2000 تم تعيينه نائبا لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي.


وشهد المؤتمر العديد من الكلمات والمداخلات والمناقشات التي كانت جميعها بالإنجليزية.

وتضمن المؤتمر ندوة خاصة عن السياسة الخارجية لقطر وإيران ومصادر الاستقرار في المنطقة .
هذا ويتركز المؤتمر على 5 محاور تتمثل، في دعم النظام في قطر للإرهاب، والعلاقة مع إيران، وتطلعات الدوحة لنفوذ عالمي وفي الوقت نفسه مخالفة القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وقناة "الجزيرة" وما إذا كانت حقا صوت الإعلام الحر أم "بوقا للإرهاب"، والاقتصاد والجيوسياسية وأمن الطاقة الدولية.

من هو خالد الهيل
وبحسب المعلومات التي جمعتها جريدة "عربي21" الألكترونية, عن خالد الهيل فهو مواطن قطري كان يعمل في إحدى الشركات وتم فصله من عمله، وبعد مغادرته قطر ظهر في مؤتمر صحافي بمقر نقابة الصحفيين المصريين وسط القاهرة، معلنا تدشين ما وصف بـ"أول حركة قطرية معارضة" تحت مسمى "الحركة الشبابية لإنقاذ قطر".

ولاحقا أطل الهيل على جمهوره في تسجيل أفاد فيه بأنه تعرض لضغوطات مورست عليه من قبل المخابرات الإماراتية والمصرية لتشكيل ما يعرف بالمعارضة المزعومة، كاشفا أنه هُدد من قبل الدولتين بعد أن تم احتجازه في سجون أمن الدولة في مصر حيث تعرض للتعذيب الذي لا يمكن تحمله، على حد وصفه، وبناء على ذلك استجاب لمطالبهم، وترجى الهيل في الفيديو أمير دولة قطر بالعفو والصفح عنه، معتذرا للشعب القطري عما بدر منه.


Publié le:2017-09-14 22:21:28

  
  
  
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 147719

Mandhouj  (France)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 22h 57m |           
نحن في بلد الثورة ، نحن في بلد دستوره يحمي الانسان و الأحزاب ، ثم نجد رئيس الدولة الذي إنتخب ديمقراطيا و منظومة قصر قرطاج تخدم للإنقلاب على ذلك الدستور الذي أوصلهم للحكم !

في قطر تكلم كما يريد .. ستجد آذان صاغية لتسمع لأفكارك و تناقشك .

أما إذا تتأمر على الأمن القومي خاصة لصالح الخسيسي أو بن زايد الصهيوني أو آل فسود ، فذلك أمر آخر .

Mandhouj  (France)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 22h 51m |           
ما حدث في هذا المؤتمر هو لصالح قطر .. ففي قطر ليس هناك معارضة لا يمكنها الوجود الإعلامي داخل قطر .. الحكومة لا تمنع من ينتقد ... ثم دول الحصار خسرت العنوان و المحتوى و المضمون .. دول الحصار خسرت الضمير و الشرف .. إنتهى أمرها ... يجب على قطر أن تذهب للتأسيس لتحالف إقتصادي آخر .. لأن التحالف السعودي الاسرائيلي ، الاماراتي ، المصري الخسيسي هو على قدم و ساق ... آل فسود إنتهى أمرهم .. انظروا الأيام القادمة .

إذهب إلى قطر و نادي بتغيير النظام لنظام جمهوري سوف تجد موقع على قناة الجزيرة لتعبر عن رأيك ... ثم تحوس كما تريد في الشوارع .

سوف لا تأتي الشرطة لتعتقلك على أساس أنك أفرط في التفكير كما يحدث في تونس بلد دستور حرية الضمير .



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