باجة: تأسيس مهرجان وطني للمونولوغ

وأعلن منظمو هذه التظاهرة عن فتح باب الترشحات أمام المواهب الشابة للمشاركة في المهرجان. وتمّ تحديد يوم 23 سبتمبر الجاري كآخر أجل لتقيم ملفات المشاركة في المسابقة.
وتستهدف هذه التظاهرة فئات الشباب دون 35 سنة، على أن يكون العمل المقدم حديثا لا تتجاوز مدته 25 دقيقة ولم يشارك به في مسابقات أخرى.
وتُرسل ملفات المشاركة إلى المركب الثقافي بباجة أو عبر البريد الالكتروني tanit.creation@gmail.com .
ورصد المنظمون ثلاث جوائز للفائزين في المسابقة.
ويهدف المهرجان الوطني للمونولوغ بباجة إلى التعريف بالمواهب الشابة في مجال المونولوغ وتطوير مهاراتهم من خلال تنظيم ورشات ودورات تدريبية للمشاركين.
Publié le:2017-09-14 15:25:35
Par:kamelwww (France )
Sur:تداعيات استقالة نذير بن عمو من كتلة النهضة ..