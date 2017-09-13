مسابقة أيام قرطاج المسرحية تعود إلى المهرجان بعد إلغائها في ثمان دورات متتالية

وأبرز حاتم دربال أن الجوائز التي تم تحديدها إلى حدّ الآن هي جائزة أحسن عمل متكامل وجائزة أفضل إخرج وجائزة أفضل نص مسرحي وجائزة أفضل ممثل وجائزة أفضل ممثلة، مع إمكانية إضافة جائزة أخرى تحدّد معاييرها لاحقا.
وكانت مسابقة أيام قرطاج المسرحية قد صاحبت هذا المهرجان المسرحي منذ تأسيسه سنة 1983 إلى حدود دورته العاشرة سنة 2001.
ثمّ توقفت خلال الدورة الحادية عشرة سنة 2003 مع المسرحي محمد إدريس الذي علّل إلغاء المسابقة بالقول إن "المهرجان موعدا فنيا وليس سباقا للخيل"، ليتواصل إلغاء المسابقة تباعًا خلال الدورات اللاحقة مع كل من محمد إدريس سنوات 2005 و2007 و2009 والمسرحي وحيد السعفي في الدورتين الخامسة عشرة (2012) والسادسة عشرة (2013) ثم مع المسرحي الأسعد الجموسي في دورتيْ 2015 و2016.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المديرة لأيام قرطاج المسرحية، كانت قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، أن الدورة التاسعة عشرة لهذه التظاهرة المسرحية ستلتئم من 8 إلى 16 ديسمبر 2017.
ودعت الهياكل والفرق المحترفة للإنتاج المسرحي، التونسية والعربية والإفريقية، الراغبة في المشاركة ضمن مسابقتها الرسمية وعروضها الموازية إلى تقديم ملفات ترشحها إلى إدارة المهرجان على العنوان: 16 مكرّر نهج النمسا، البلفدير، تونس 1002، في أجل أقصاه يوم 16 أكتوبر 2017.
وتتضمن ملفات المشاركة مطلب ترشح (يسحب من موقع الواب : www.jtc.tn )، وسيرة ذاتية للمؤلف والمخرج والممثلين والتقنيين مرفقة بصورهم، إلى جانب ملخص للعمل المسرحي المقترح والتصور الفني والرؤية الإخراجية.
كما تحتوي طلبات المشاركة جذاذة فنية للعمل المسرحي وشهادة في تاريخ ومكان تقديم العرض الأول للعمل مع صور فوتوغرافية للعرض المسرحي وتسجيل سمعي بصري لكامل العرض، بالإضافة إلى ملف صحفي يتضمن المتابعة النقدية والإعلامية للعمل المسرحي والملصقة الإشهارية.
واشترطت إدارة أيام قرطاج المسرحية أن تكون الأعمال المرشحة قد عرضت للمرة الأولى بعد انعقاد الدورة الثامنة عشرة لأيام قرطاج المسرحية (2016).
Publié le:2017-09-13 15:41:44
Par:kamelwww (France )
Sur:تداعيات استقالة نذير بن عمو من كتلة النهضة ..