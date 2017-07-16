البطولة العربية لالعاب القوى - حبيبة الغريبي تفوز بذهبية 3000 متر موانع

Dimanche 16 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-16 23:52:20

- فازت العداءة التونسية حبيبة الغريبي اليوم الاحد بميدان العاب القوى برادس بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع و ذلك في اطار منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية لالعاب القوى التي تدور بتونس الى غاية 18 جويلية الجاري.وقطعت حبيبة الغريبي المسافة في 9 دق و20 ثانية و00 متقدمة على الجزائريتين امينة بن تيش د9 و57ث و27 ونوال اللياحي 9د 58ث 84 اللتين فازتا على التوالي بالميداليتين الفضية والبرونزية في السباق.