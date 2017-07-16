الفيفا ينفي تسلم طلب بسحب تنظيم كأس العالم من قطر

Dimanche 16 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-16 09:44:19

- ذكر تقرير أن الدول العربية الست التي أعلنت الشهر الماضي قطع العلاقات مع قطر طلبت من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سحب تنظيم كأس العالم 2022 من الدوحة بداعي انها تشكل "قاعدة للارهاب".وذكر موقع ذا لوكال السويسري على الانترنت ان السعودية واليمن وموريتانيا والامارات والبحرين ومصر بعثوا خطابا جماعيا إلى الفيفا يطلبون فيه استبعاد قطر من تنظيم كأس العالم بموجب المادة 85 من ميثاق الاتحاد الدولي التي تتيح سحب ملفات التنظيم من دول حال وجود ظروف طارئة لكن الفيفا اعلن إن رئيسه جياني إنفانتينو لم يستقبل أي وثيقة متعلقة بهذا الشأن.وقال متحدث باسم الفيفا "رئيس الفيفا لم يستقبل أي خطاب في هذا الغرض وبالتالي لم تصدر منه تعليقات في هذا الأمر".وأضاف "كما قلنا بالفعل. الفيفا على تواصل بشكل منتظم مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2022 واللجنة العليا للمشاريع والإرث للتعامل مع شؤون متعلقة بكأس العالم 2022".وقال مصدر مطلع على أنشطة الحكومة القطرية المتعلقة باستعدادات كأس العالم إن قطر على دراية بان السعودية ودول أخرى ضالعة في هذا التحرك لكن معلوماته تقول إن قطر لم تتسلم هذا الخطاب حتى الان.وفرضت السعودية والامارات والبحرين ومصر عقوبات الشهر الماضي على قطر متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة والتحالف مع إيران العدو اللدود لدول الخليج. وتنفي قطر هذه الاتهامات.وستقام كأس العالم 2022 في شهري نوفمبر وديسمبر تجنبا لتنظيمها في أجواء شديدة الحرارة في موعدها المعتاد صيفا.