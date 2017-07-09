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Sport

وزيرة شؤون الشباب والرياضة تشرف على فعاليات الاحتفال باليوم الاولمبي

Dimanche 09 Juillet 2017
بــاب نــات - أشرفت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني اليوم الاحد بمدينة الحمامات على الاحتفال باليوم الاولمبي 2017 تحت شعار " النهوض بالرياضات الشاطئية والمائية وتكريس حب الحياة في محيط سليم" بحضور كاتب الدولة للرياضة ورئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ووالي نابل.

وجاء على الصفحة الرسمية للوزارة على فايسبوك ان الوزيرة " اكدت لدى افتتاحها هذه التظاهرة حرص رئيس الحكومة على دعم اللجنة الوطنية الاولمبية اضافة الى حرص وزارة شؤون ااشباب والرياضة على العمل التشاركي مع هذا الهيكل الرياضي من خلال استراتيجية عمل تهدف الى ترسيخ الروح الاولمبية والرياضية لدى الناشئة .."
وقد واكبت الوزيرة فقرات هذه التظاهرة الرياضية ودورات في الرياضات الشاطئية وعروض فنية بحضور شخصيات رياضية ورؤساء جامعات وجمعيات رياضية محلية ومنظمات شبابية.
وفي ختام اليوم الاولمبي قامت الوزيرة بتكريم عدد من الرياضيين السابقين بجهة الوطن القبلي ومسؤولين محليين وإطارات أمنية .







Publié le:2017-07-09 18:06:33

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