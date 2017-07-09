وزيرة شؤون الشباب والرياضة تشرف على فعاليات الاحتفال باليوم الاولمبي

وجاء على الصفحة الرسمية للوزارة على فايسبوك ان الوزيرة " اكدت لدى افتتاحها هذه التظاهرة حرص رئيس الحكومة على دعم اللجنة الوطنية الاولمبية اضافة الى حرص وزارة شؤون ااشباب والرياضة على العمل التشاركي مع هذا الهيكل الرياضي من خلال استراتيجية عمل تهدف الى ترسيخ الروح الاولمبية والرياضية لدى الناشئة .."
وقد واكبت الوزيرة فقرات هذه التظاهرة الرياضية ودورات في الرياضات الشاطئية وعروض فنية بحضور شخصيات رياضية ورؤساء جامعات وجمعيات رياضية محلية ومنظمات شبابية.
وفي ختام اليوم الاولمبي قامت الوزيرة بتكريم عدد من الرياضيين السابقين بجهة الوطن القبلي ومسؤولين محليين وإطارات أمنية .
Publié le:2017-07-09 18:06:33
Par:karimyousef (France )
Sur:الموقف من عرض بوجناح : العمال الاكثر حسما .. مرزوق الاكثر تعاطفا.. وزارة الثقافة الاكثر غرابة !