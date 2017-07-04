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Sport

النادي الصفاقسي يشتكي المدرب البرتغالي ''كوستا'' للفيفا

Mardi 04 Juillet 2017
بــاب نــات - افاد عماد المسدي رئيس اللجنة القانونية صلب النادي الرياضي الصفاقسي أن " الفريق اتم اعداد ملف شكوى سيتقدم بها خلال الايام القليلة القادمة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد المدرب البرتغالي السابق جورج كوستا .

على خلفية فسخ العقد بين الطرفين من جانب واحد".
واوضح المسدي في تصريح ل "وات" اليوم الثلاثاء ان " هيئة النادي الصفاقسي ستطالب بتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالفريق جراء الانسحاب المفاجئ للمدرب " مضيفا " سنسعى للحصول على تعويض يساوي 3 جرايات كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين".
وخلف كوستا في جوان الفارط المدرب الارجنتيني الاسبق كلاوزن على راس الاطار الفني للنادي الصفاقسي لكن التجربة في عاصمة الجنوب لم تعمر اكثر من شهر واحد.



Publié le:2017-07-04 14:39:20

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