النادي الصفاقسي يشتكي المدرب البرتغالي ''كوستا'' للفيفا

على خلفية فسخ العقد بين الطرفين من جانب واحد".
واوضح المسدي في تصريح ل "وات" اليوم الثلاثاء ان " هيئة النادي الصفاقسي ستطالب بتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالفريق جراء الانسحاب المفاجئ للمدرب " مضيفا " سنسعى للحصول على تعويض يساوي 3 جرايات كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين".
وخلف كوستا في جوان الفارط المدرب الارجنتيني الاسبق كلاوزن على راس الاطار الفني للنادي الصفاقسي لكن التجربة في عاصمة الجنوب لم تعمر اكثر من شهر واحد.
Publié le:2017-07-04 14:39:20
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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