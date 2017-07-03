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قطر تسلم الكويت ردها على مطالب الدول المقاطِعة الأربع

Lundi 03 Juillet 2017
وكالات - سلم وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الكويت رد بلاده على مطالب الدول الأربع التي فرضت عقوبات على الدوحة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الوزير زار الكويت معه رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتضمن رد قطر على قائمة المطالب المقدمة من دول الحصار .

وكانت السعودية وثلاث دول عربية أخرى قد مددت المهلة التي منحتها لقطر لقبول مطالبها، لمدة 48 ساعة إضافية، قبل أن تواجه مزيدا من العقوبات.
وانتهت ليل الأحد المهلة الأولية الممنوحة لقطر كي تقبل بالمطالب الـ13 لتلك الدول، ومنها إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية.
وتنفي قطر اتهامات جيرانها لها بتمويل متطرفين.
وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم السبت إن بلاده رفضت المطالب، لكنها مستعدة للدخول في حوار في الظروف المناسبة.

وتخضع قطر لحصار دبلوماسي واقتصادي غير مسبوق منذ أسابيع، من جانب السعودية وحليفاتها الثلاث مصر والإمارات والبحرين.

Publié le:2017-07-03 22:04:49

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