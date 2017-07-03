مهرجان قابس الدولي: عرض فني من إنتاج المهرجان في الافتتاح وأمينة فاخت تحيي سهرة الاختتام

Lundi 03 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 15:07:37

- تقام الدورة 34 لمهرجان قابس الدولي من 11 جويلية إلى 10 أوت 2017 تحت شعار "على قدر حلمنا تتسع الأرض".وأوضح رئيس جمعية مهرجان قابس الدولي لسعد بوخشينة، في صحفية عُقدت مساء الأحد، أن الدورة الحالية تتضمن 26 سهرة سيتم افتتاحها بعرض يحمل عنوان "وجدانيات 2" وهو عمل من إنتاج المهرجان، أما عرض الاختتام فتحييه الفنانة أمينة فاخت.ويؤثث بقية سهرات المهرجان مجموعة من العروض الغنائية والمسرحية التونسية منها والدولية، أبرزها عرض مجموعة سلاطين الطرب (12 جويلية) والفنان لطفي بوشناق (20 جويلية) وروضة عبد الله (22 جويلية) والفنان اللبناني وائل جسار (29 جويلية) والمغربي حاتم عمور (31 جويلية) إلى جانب المغني السوري ناصيف زيتون الحاصل على لقب نجم ستار أكاديمي 7 سنة 2009 (8 أوت).ويسهر جمهور قابس أيضا مع الفنان الشعبي وليد التونسي يوم 4 أوت، كما يلتقي بالفنان لطفي العبدلي في عرضين متتاليين يومي 6 و7 أوت.وأبرز رئيس جمعية مهرجان قابس الدولي خلال الندوة الصحفية، أن هيئة المهرجان توفقت خلال الدورة الماضية في تحقيق موازنة مالية مكنتها من خلاص جزء من الديون المتخلدة بذمة المهرجان منذ سنوات، مشيرا إلى أن مسرح الهواء الطلق بقابس حيث تقام عروض المهرجان، لم يعد يتناسب مع ارتفاع الكثافة السكانية لمدينة قابس، مما يحول دون تنظيم عروض فنية كبرى على اعتبار أن طاقة استيعاب هذا الفضاء محدودة جدا ولا تتسع إلا لألفيْ متفرّج.