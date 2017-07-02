قطر تسلم الكويت ردها على مطالب دول الحصار الاثنين

وكان وزير الخارجية القطري قال السبت إن جميع مطالب دول الحصار قدمت لكي تُرفَض، وشدد على أن بلاده مستعدة للحوار، ولكنها لن تقبل بانتهاك سيادتها.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي بروما أن المطالب الـ13 لدول الحصار تنتهك القانون الدولي، وأن مقدميها لم يريدوا أصلا تنفيذها لأنهم لم يقدموا أي أدلة تدعم ادعاءاتهم، معتبرا أن الغرض منها انتهاك سيادة قطر وفرض وصاية عليها، والحصول منها على تعويضات، وإنهاء حرية التعبير في المنطقة.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قدمت لقطر يوم 22 جوان الماضي عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها عشرة أيام لتنفيذها، بينما أكدت الدوحة أن المطالب "ليست واقعية وغير متوازنة وتفتقد المنطق، فضلا عن كونها غير قابلة للتنفيذ".
يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت يوم 5 جوتن الماضي علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا لاتهامها بدعم "الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
Publié le:2017-07-02 23:06:57
Par:nourammar (United States ) Par Mobile
Sur: الموت يغيب الصحفي بإذاعة قفصة رضا العثماني على إثر حادث مرور