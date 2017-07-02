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قطر تسلم الكويت ردها على مطالب دول الحصار الاثنين

Dimanche 02 Juillet 2017
وكالات - أوردت وكالة الأنباء القطرية أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيستقبل الاثنين وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حاملا رسالة خطية موجهة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتحمل الرسالة رد دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة من دول الحصار عن طريق دولة الكويت أواخر الشهر الماضي.

وكان وزير الخارجية القطري قال السبت إن جميع مطالب دول الحصار قدمت لكي تُرفَض، وشدد على أن بلاده مستعدة للحوار، ولكنها لن تقبل بانتهاك سيادتها.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي بروما أن المطالب الـ13 لدول الحصار تنتهك القانون الدولي، وأن مقدميها لم يريدوا أصلا تنفيذها لأنهم لم يقدموا أي أدلة تدعم ادعاءاتهم، معتبرا أن الغرض منها انتهاك سيادة قطر وفرض وصاية عليها، والحصول منها على تعويضات، وإنهاء حرية التعبير في المنطقة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين قدمت لقطر يوم 22 جوان الماضي عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها عشرة أيام لتنفيذها، بينما أكدت الدوحة أن المطالب "ليست واقعية وغير متوازنة وتفتقد المنطق، فضلا عن كونها غير قابلة للتنفيذ".


يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت يوم 5 جوتن الماضي علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا لاتهامها بدعم "الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

Publié le:2017-07-02 23:06:57

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