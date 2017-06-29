تغييرات جذرية منتظرة على نظام منافسات كأس أمم إفريقيا انطلاقا من النسخة المقبلة ( صحيفة المنتخب المغربية)

Jeudi 29 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 23:09:48

- تستضيف مدينة الصخيرات المغربية يومي 20 و21 جويلية المقبل ملتقى ايام كرة القدم الافريقية التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم .واوردت جريدة "المنتخب" المغربية ان رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إيفانتينو اعطى موافقته الرسمية لحضور الأيام الإفريقية .وسيكون رئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد واعضاء المكتب التنفيذي وعدد من رؤساء الإتحادات الإفريقية حاضرين كذلك في موعد مدينة الصخيرات الذي سيناقش خارطة طريق جديدة لمنافسات الكرة على الصعيد الإفريقي.واضاف نفس المصدر أن الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال الإنجليزي والنجم السابق مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان والإيفواري ديديي دروغبا والكامروني صامويل إيطو سيكونون حاضرين في هذا الملتقى الإفريقي، إلى جانب النيجيري أوكوشا والجزائري رابح مادجر.واوضحت الصحيفة المغربية المختصة في الرياضة انه من المرتقب أن تطرأ مجموعة من التغييرات الجذرية على نظام منافسات كأس أمم إفريقيا، انطلاقا من النسخة المقبلة للبطولة التي من المفترض أن تحتضنها الكاميرون في 2019، وذلك بعد أن يتم طرح مجموعة من القرارات الجديدة الخاصة بالتظاهرة خلال هذه الأيام الدراسية.وكان فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعضو التنفيذي للكاف قال في لقاءات إعلامية أنه من المرتقب إجراء مجموعة من التغييرات على نظام منافسات "الكان"، والتي ستشمل إمكانية الرفع من عدد المنتخبات المشاركة، وموعد البطولة والمدة الفاصلة بين كل دورة وأخرى.وأكد فوزي لقجع ايضا أن هذه القرارات سيتم طرحها ومناقشتها خلال الأيام الدراسية التي سيحتضنها المغرب يومي 17 و18 جويلية، والتي ستعرف حضور 400 مشارك من مختلف المصالح والأجهزة المرتبطة بكرة القدم في إفريقيا، على أن يتم التداول في القرارات المتخذة يوم 20 جويلية خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكاف في المغرب أيضا، والذي سيحتضن أشغال الجمع العام الإستثنائي للكاف يوما بعد ذلك من أجل المصادقة بشكل رسمي على التغييرات المذكورة وإدخالها حيز التنفيذ.وذكرت الصحيفة انه من الأمور التي تتعهد الكاف بالتعامل معها بصرامة وعدم التساهل فيها، هي استجابة البلدان المنظمة للتظاهرات القارية لكراس الشروط الخاص بها بشكل دقيق، علما أن لجنة خاصة كانت قد زارت الشهر الماضي الكامرون للوقوف على مدى جاهزية ووفرة المرافق والتجهيزات فيها، لتقييم مدى استعدادها لاحتضان "الكان" المقبل.ويعتبر ملاحظون ان فوزي لقجغ رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم سيكون الرجل القوي في المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم الى جانب رئيس الاتحاد احمد احمد حيث تم تكليفه بالخصوص برئاسة لجنة المسابقات ورئاسة اللجنة المالية.ر/ زهو