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صابر الوسلاتي: سياسيون زاروا شفيق جراية في السجن للحصول على المهبة
Mercredi 28 Juin 2017
بــاب نــات
- سخر الناقد " صابر الوسلاتي" في فقرته " صابريار" على أمواج إذاعة " جوهرة اف ام" من عدد من الإعلاميين المرتبطين برجل الأعمال شفيق جراية.
وقال صابر الوسلاتي " في غياب شفيق جرّاية برشة إعلاميين عيّدوا بحوايج عمناول.
وتابع صابر الوسلاتي " سياسيون مثل البحيري وطوبال زاروا " جراية" في السجن للحصول على " المهية".
Publié le:2017-06-28 12:35:09
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