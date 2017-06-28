صابر الوسلاتي: سياسيون زاروا شفيق جراية في السجن للحصول على المهبة

Mercredi 28 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-28 12:35:09

- سخر الناقد " صابر الوسلاتي" في فقرته " صابريار" على أمواج إذاعة " جوهرة اف ام" من عدد من الإعلاميين المرتبطين برجل الأعمال شفيق جراية.وقال صابر الوسلاتي " في غياب شفيق جرّاية برشة إعلاميين عيّدوا بحوايج عمناول.وتابع صابر الوسلاتي " سياسيون مثل البحيري وطوبال زاروا " جراية" في السجن للحصول على " المهية".