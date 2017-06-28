فيس بوك تتخطى 2 مليار مستخدم نشط شهرياً

Mercredi 28 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-28 10:16:57

- أعلنت شبكة فيس بوك الإجتماعية، وعلى لسان مؤسسها ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج لمتابعيه ، الثلاثاء عن تخطيها حاجز 2 مليار مستخدم نشط شهرياً في جميع أنحاء العالم من أصل 7.4 مليار شخص موجودين في العالم بحسب إحصائيات التعداد السكاني، وتعتبر فيس بوك منصة التواصل الإجتماعي التي عمل زوكربيرج على إنشاءها خلال دراسته الجامعية في جامعة هارفارد في عام 2004.وقامت الشبكة الإجتماعية لاحقاً بالعديد من عمليات الاستحواذ مثل الاستحواذ على تطبيق التراسل الفوري واتس اب ومنصة مشاركة الصور إنستاجرام، إلى جانب قيامها بإطلاق العديد من المنتجات مثل ماسنجر فيس بوك الذي يمتلك حالياً أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً.ويشير الرقم الجديد إلى أن اكثر من ربع عدد سكان الكوكب يستعملون فيس بوك كل شهر، وذلك بغض النظر عن عدد مستخدمي التطبيقات الأخرى المملوكة للمنصة مثل إنستاجرام وواتس اب، ولا تعتبر قائمة المنصات التي تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهرياً 2 مليار مستخدم طويلة جداً، حيث تمكنت منصة تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد الشهر الماضي من تجاوز هذا الرقم من حيث عدد الأجهزة النشطة شهرياً.وكانت فيس بوك قد أعلنت ضمن أحدث تقارير أرباحها المنشور في شهر ماي 2017 عن امتلاكها 1.94 مليار مستخدم نشط شهرياً، من بينهم 1.28 مليار مستخدم نشط يومياً أو ما يعادل 66 في المئة من عدد المستخدمين النشطين شهرياً.وأعلنت الشبكة الإجتماعية في العام الماضي عن رقمين جديدين، حيث صرحت في شهر جويلية 2016 عن تمكنها من اجتياز حاجز مليار مستخدم نشط يومياً، كما انها اجتازت في شهر نوفمبر 2016 حاجز مليار مستخدم نشط شهرياً عن طريق الأجهزة المحمولة.وتمتلك المنصة ضمن كل مجموعة فرعية رئيسية من مجموعاتها مثل المستخدمين النشطين يومياً ومستخدمي الأجهزة المحمولة ومستخدمي الأجهزة المحمولة النشطين شهرياً ما لا يقل عن مليار مستخدم.ونشرت المنصة بعض الأرقام المهمة الاخرى مثل قيام 175 مليون شخص يومياً باستعمال رد الفعل “الحب”، وإعجاب 800 مليون شخص يومياً بشيء ما ضمن المنصة، وقيام أكثر من مليار شخص شهرياً باستعمال المجموعات.