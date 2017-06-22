يحدث في مستشفيات صفاقس: بعد العرس طهارة.. وعربي زادة

Jeudi 22 Juin 2017





Publié le:2017-06-22 02:54:17

سنة الثورة كان المرضى المقيمون في مستشفى الهادي شاكر بصفاقس على موعد مع حفل زفاف داخله أين نصبت الكراسي والطاولات و منضدة مخصص للفرقة الموسيقية و أخرى للعرسان. كان أحد النقابيين قد عبّر عن امتنانه بإدخال الفرحة الى قلوب المرضى واستدعاءهم دفعة واحدة إلى زفاف أحد أقربائه. ضجيج و صخب أزعج مرضى القلب والسكري والضغط و الأمراض النفسية و قسم الولادات و دربوكة عبثت بأحزمة المدعوين و استئساد داخل مؤسسة عمومية و احتواء بل احتلال لفضاءاتها و لكن الظروف السياسية والأمنية وقتها كانت تدعو للسكوت عن الممنوع و التغاضي عن مثل هذا الصنيع لا سيّما وأن البلاد تحاول جاهدة البحث عن الاستقرار والسلم الاجتماعي و فرض القانون على الجميع و الانتصار لهيبة الدولةبعد ست سنين تعود نفس الأطراف النقابية لتحتفل هذه المرة بختان الأطفال داخل مستشفى الحبيب بورقيبة الملاصق للمستشفى الأول. لعل مثل هذا العمل الكريم، ختان أبناء المعوزين، قد دأب المجتمع المدني عامة والجمعيات والنقابات خاصة بالقيام به في أجواء رمضانية و بمباركة شعبية إذ اعتاد الناس أن يتآزر جهدهم في مثل هذه المناسبات فيستعين الفقير بالغني و تحرص المجموعة على الأخذ بيد الفرد.لكنّ النقابة كعادتها تضرب موعدا آخر مع الصخب و الرقص والطبال المتمايل داخل بهو المستشفى فيعلو الغناء و تنزعج أقسام الجراحة بأنواعها و من احتوت من المرضى الذين يعانون الأوجاع و الإهمال. كا نقد حضر ما يناهز السبعين طفلا مع عائلاتهم و قد حضر أيضا فيلق من الطهّارة 'العربي" أين يجتهد المقص بعد "تكتيف" الصغير فينظر الى فوق ليرقب العصفورة ثم يعلو الصراخ والألم المبرح وسط الزغاريد والحال أن المستشفى به أكفاء تبنيج وجراحة و قاعات خاصة لو أردوا تنظيما محكما لمثل هذا الحدث.أيها الشاهد هل يعنيك مثل هذا الفساد وهل تشمله حملتك المباركة اذ يستهان بصحة الأطفال و احتلال الفضاء العمومي و ازعاج المرضى رغم أنف الادارة والأطباء والمبنجين و الممرضين و ربما العملة. أيها الشاهد الى متى ستبقى مستشفيات صفاقس مرتعا لكل من يريد أن يستأسد على المرضى والأعوان و الزوار وحتى الأطباء فلا ينفع معهم لفت النظر والتوبيخ و المساءلة و حتى الحكم القضائي.مستشفيات صفاقس التي هجرها أغلب أهلها للاكتضاض التي تشهده ولمثل هذه التصرفات المتكررة يوميا على مرآى ومسمع الجميع أضحت جحيما يعيشه المريض لتدني الخدمات الصحية عموما و انتشار الفيروسات و انعدام النظافة و شح الأدوية و عديد النقائص التي بدّعت بالأهالي و زوار المستشفيات من داخل البلاد الذين يعانون الامرّين لمجرد كسر أحد الأطراف أو ارتفاع حرارة صغير و قد تكلفهم حياتهم استئصال زائدة دودية او ولادة قيصرية لتوأم. لا ينقص المكي و العايدي ومرعي وغيرهم من وزارء الصحة بعد الثورة الخبرة ولا الحكمة في إدارة مستشفيات صفاقس وغيرها من المستشفيات ولكن حزم الحكومة ومعاضدة مجهوداتهم كانت الحلقة المنقوصة الى اليوم لتغيير الحال إلى الأفضل فتعود لمستشفياتنا رونقها و صيتها الذائع و نجاحاتها المتكررة ويعود معها هذا بريق الأمل و أمل الشفاء.