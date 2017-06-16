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مباحثات بين أردوغان وماكرون وتميم بخصوص الأزمة الخليجية

Vendredi 16 Juin 2017
وكالات - بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، الأزمة الخليجية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال مشترك.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر في الرئاسة التركية، قولها إن القادة تبادلوا المعلومات حول الاتصالات واللقاءات التي أجروها من أجل حل الأزمة، وأكدوا ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة فورا.

ولفت القادة إلى أن التوتر الحالي يمكن حله عبر الحوار والمفاوضات وليس عبر العقوبات، وأكدوا ضرورة الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه.

كما أكد الزعماء الثلاثة وقوفهم ضد كافة أشكال الإرهاب، وشددوا على ضرورة تعريف المنظمات الإرهابية بشكل واضح لا يدع مجالا للإجراءات المزاجية. واتفق القادة على البقاء على اتصال وثيق خلال الفترة المقبلة.


ومنذ 5 جوانو الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.

Publié le:2017-06-16 23:09:50

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1 de 1 commentaires pour l'article 144185

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 16 Juin 2017 à 23h 58m |           
تنافس بين فريقي هابيل وقابيل بين الذكي والقوي بين المسالم والدموي بين من ينشد التعايش ومن تعود على تصفية الخصم *



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