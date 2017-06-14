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Sport

كأس القارات 2017 (تحضيرات) : الكاميرون تسقط وديا أمام كولومبيا برباعية

Mercredi 14 Juin 2017
بــاب نــات - انهزم المنتخب الكاميروني أمام نظيره الكولومبي 4-صفر في المباراة الودية التي دارت أمس الثلاثاء بمدينة خيتافي الاسبانية قبل مشاركته في كأس القارات لكرة القدم التي تنطلق السبت المقبل بروسيا.

وسجل أهداف المنتخب الكولومبي جيمس رودريغيز في الدقيقة 16 وياري مينا في الدقيقتين 31 و52 وخوسيه إسكييرو في الدقيقة 85.
وأنهى المنتخب الكاميروني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نديب تامبي في الدقيقة 47.

ويخوض أبطال إفريقيا كأس القارات التي تلعب مباراتها النهائية يوم 2 جويلية القادم ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الشيلي وأستراليا وألمانيا.
من جهته, يستعد المنتخب الكولومبي لمواجهة فنزويلا يوم 31 أوت في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا, حيث يحتل المنتخب الكولومبي المركز الثاني برصيد 24 نقطة.



Publié le:2017-06-14 10:48:23

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