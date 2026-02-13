تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم

تنطلق، اليوم الجمعة، بمعتمدية العمران من ولاية تونس نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك حرصا على حماية القدرة الشرائية للمستهلك استعدادًا لشهر رمضان.وأفادت، مديرة الادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية تونس، سهام المبروك، في تصريح ل /وات/ أن نقطة البيع، التي تم فتحها بإشراف والي تونس، ستستمر طيلة شهر رمضان وتعرض بها مواد ومنتوجات أساسية تحتاجها الاسر لشهر رمضان.وأضافت أن هذه المبادرة، التي ساهم في تفعيلها المجلس المحلي بالعمران، ستتوفر بها التمور بأنواع مختلفة وجودة متميزة والزيوت النباتية وزيت الزيتون والشاي والسكر العائلي إلى جانب مصبرات التن والبيض ومعجون الطماطم وكذلك الارز والمياه المعدنية.وأكدت المسؤولة أن، الادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، بالتعاون مع السلطات الجهوية، حرصت على تأمين مشاركة خمسة من منتجي التمور من ولاية قبلي في خطوة لتثمين المنتوج الوطني وتسهيل عملية ترويج منتوج صغار الفلاحين.وبينت أن الاسعار المتداولة في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك مدروسة وتراعي القدرة الشرائية للمستهلك ولمتساكني المنطقة التي تحيط بها عدة أحياء شعبية.ولفتت، سهام المبروك، الى أنه سيتم توفير مادة زيت الزيتون بأسعار مناسبة للتشجيع على الاستهلاك الداخلي لهذا المنتوج علاوة على الحرص على توفير المواد المدعمة بنقطة البيع مما سيساهم بالضرورة في تسهيل النفاذ لهذه المواد.وخلصت بالتاكيد على أن هذه المبادرة تنخرط تجسيدا لدور الدولة الاجتماعي في حماية المقدرة الشرائية للمواطن خاصة خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى.