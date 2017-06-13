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أردوغان: حصار قطر لا إنساني ومخالف للإسلام

Mardi 13 Juin 2017
وكالات - اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن حصار قطر من قبل دول خليجية "لا إنساني ومخالف للتعاليم الإسلامية"، وقال إن الأساليب المستخدمة مع قطر غير مقبولة.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي وصفه بـ"كبير الخليج"، إلى إيجاد حل للأزمة الخليجية.

وقال أردوغان في كلمة اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء الكتلة النيابة لحزب العدالة والتنمية، الذي يتراسه، في العاصمة أنقرة، "اعتقد أنه يجب على عاهل السعودية باعتباره كبير الخليج أن يحل هذه المسألة".

وأضاف "كما اعتقد بضرورة أن يقود (العاهل السعودي) الخطوات الواجب اتخاذها من أجل هذا الأمر".


وأكد الرئيس التركي أن قطر ليست دولة داعمة للإرهاب بل أكثر بلد يحارب مع تركيا ضد تنظيم داعش الإرهابي، وشدد أن الاتهامات الموجهة إلى قطر لن تعود بالنفع على المنطقة.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.

بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عُمان علاقاتهما مع قطر.

ونفت قطر الاتهامات بـ"دعم الارهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

Publié le:2017-06-13 12:16:24

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1 de 1 commentaires pour l'article 144010

Oceanus  (Spain)  |Mardi 13 Juin 2017 à 12h 57m |           
Les vents ont tourne.erdogan dit que l islam refuse ce que font l arabie saoudite et ses allies avec le qatar et c est vrai.mais puisqu on y est est qui a infiltre des dizaines de milliers de criminels dans les terres de syrie pour provoque l une des plus grandes tragedies humaines de l histoire avec des dizaines de milliers de morts,des millions d exiles avec des bb qui meurent dans les mers et des vieux qui tombent partout a cause de balles ou
de maladie ou d incapacite.est ce que l islam accepte cela,ou comme on dit chez nous halal pour nous haram pour les autres.monsieur erdogan les vents ont tourne et le qatar est un pays qui a appuye le terrorisme a cent pour cent comme l arabie saoudite et les emirats et votre turquie alors si l un de vous trahit l autre c est tout a fait normal car vous etes tous des traitres.alors a vendre les epinards ailleurs.



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