البطولة الافريقية للمبارزة- ذهبية رابعة لتونس في مسابقة سلاح السيف الحاد للفرق

Lundi 12 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 11:16:07

- احرز المنتخب التونسي للمبارزة الميدالية الذهبية الرابعة لتونس في مسابقة سلاح السيف الحاد للفرق اثر فوزه في الدور النهائي على نظيره المصري 45-43 ضمن منافسات اليوم الرابع لبطولة افريقيا للمبارزة المقامة حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة.ومن جهته اكتفى منتخب السيدات ببرونزية سلاح الشيش اثر انهزامه في الدور نصف النهائي امام نظيره المصري 44-45 الذي توج باللقب على حساب الجزائر (45-30).وتحتل تونس في اعقاب اليوم الرابع للبطولة الافريقية المركز الثاني برصيد 10 ميداليات (4 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات) خلف مصر المتصدرة (4 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات).وتختتم المنافسات اليوم الاثنين حيث يخوض المنتخب الوطني للسيدات لسلاح السيف الحاد غمار الدور النهائي امام نظيره المصري بعد ان كان تاهل على حساب جنوب افريقيا (45-26) كما يراهن منتخب الرجال لسلاح الشيش على اللقب الافريقي حيث سيلتقي في الدور النهائي نظيره المصري ايضا علما وانه تاهل الى النهائي بانتصاره على نظيره الجنوب افريقي 54-24.وللتذكير فقد جاءت الميداليات الذهبية عن طريق ايناس بوبكري صاحبة برونزية العاب ريو (سلاح الشيش سيدات) وفارس الفرجاني (سلاح السيف الحاد) وعزة بسباس (سلاح السيف الحاد سيدات) والمنتخب التونسي (سلاح السيف الحاد).وجاءت الفضيات الثلاث بواسطة محمد صمندي (مسابقة سلاح الشيش) وهشام صمندي (سلاح السيف الحاد) ويسرى الغرايري (سلاح السيف الحاد) فيما عادت البرونزيات الى ايهاب بن شعبان (سلاح السيف الحاد) ومايا المنصوري (سلاح سيف المبارزة) والمنتخب التونسي للسيدات (سلاح الشيش).ر/إص